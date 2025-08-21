Kiszivárogtak a pályázat részletei: tényleg pénzt adhat az állam a magyaroknak elektromos autók vásárlására – ezt kell tudni a támogatásról

Újabb részletek derültek ki a szeptemberre várható, magánszemélyeknek szóló elektromosautó-vásárlást ösztönző állami támogatási program tervezetéről – olvasható a Villanyautosok.hu oldalon.

Kiszivárogtak a pályázat részletei: tényleg pénzt adhat az állam a magyaroknak elektromos autók vásárlására / Fotó: Shutterstock

A támogatás

maximum 25 millió forintos vételárig lesz igényelhető autónként 2,5-4 millió forint értékben.

A cikk szerint eddig napvilágot látott elképzelések szerint a programra 20 milliárd forintos keretösszeget fognak megállapítani, amiből így 5-8000 jármű megvásárlása lesz támogatható.

A számok hasonlók a jelenleg még futó, cégek számára kiírt programhoz, ott a támogatás összege a vételártól és az akkumulátor-kapacitástól függően autónként 2,8 és 4 millió forint között változik.

A cégek 30 milliárdos keretösszege a tavaly februári indulásától a mai napig, azaz közel 18 hónap alatt, több mint 7500 igényt nyújtottak be mintegy 33,5 milliárd forint összértékben.

Szerződéskötésre 6329 pályázat esetében került sor, több mint 28 milliárd forint értékben és már ki is fizettek közel 19 milliárdot, több mint 4300 pályázónak.

Korábban arról is beszámolt a Világgazdaság, hogy a decemberig meghosszabbított, cégek számára elérhető elektromosautó-vásárlást ösztönző állami támogatási programot szeptemberben lezárják, azonban várható egy hasonló, elektromos autók vásárlását támogató program indítása magánszemélyek számára.