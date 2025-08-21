Deviza
Részvénypiacok: a világ szeme az amerikai jegybankár-konferencián - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Kivárnak a befektetők, a hamarosan az amerikai Jackson Hole-ban kezdődő, szokásos éves jegybankár-konferencia szabhat irányt. A részvénypiac főleg Jerome Powell, a Fed elnökének véleményére kíváncsi, a várakozások szerint az intézmény szeptemberben már elkezdi kamatcsökkentési ciklusát.
D. GY.
2025.08.21., 07:49

Az amerikai dollár csütörtökön egyhetes csúcsa alatt mozgott, az ázsiai részvénypiac vegyesen teljesített. A befektetők háromnapnyi hírcunamira készülnek a Federal Reserve éves, Jackson Hole-i konferenciájáról. Az eseményen a világ minden tájáról érkező jegybankárok vesznek részt, a legnagyobb várakozás Jerome Powell, a Fed elnökének pénteki beszédére irányul, ez adhat iránymutatást arra nézve, hogy az amerikai jegybank csökkent-e kamatot szeptemberben. 

részvénypiac
Jerome Powell tavalyi beszéde Jackson Hole-ban – a részvénypiac a Fedtől vár iránymutatást / Fotó: AFP

Medvehangulatban a részvénypiacok

  • A japán Nikkei index 0,6 százalékkal esett a délelőtti kereskedésben, tovább távolodva a kedden elért rekordjától. 
  • Annak ellenére, hogy a Wall Streeten az éjszaka technológiai részvények által generált eladási hullám zajlott, a japán csipgyártók vegyesen teljesítettek: az Advantest 3 százalékkal erősödött, a Tokyo Electron  2 százalékkal gyengült. 
  • A dél-koreai KOSPI 0,9 százalékkal emelkedett, miután szerdán hathetes mélypontra süllyedt. 
  • Ausztrália irányadó indexe 0,6 százalékkal erősödött, új történelmi csúcsot ért el. 
  • A kínai blue chipek mutatója, a CSI 300 0,5 százalékkal emelkedett, 
  • a hongkongi Hang Seng gyakorlatilag stagnált. 

Az amerikai határidős részvényindexek lefelé mutattak: 

  • a Nasdaq határidős jegyzése 0,2, 
  • az S&P 500 futures 0,1 százalékkal esett. 
  • Az éjszakai amerikai kereskedelemben a Nasdaq Composite 0,7, 
  • az S&P 500 index 0,2 százalékkal gyengült.

A részvénypiacokon jelenleg medvehangulat uralkodik. Az árfolyamok kezdik beárazni, hogy Jackson Hole csalódást okoz; kétségek vetődtek fel azzal kapcsolatban, hogy a Fed valóban olyan agresszívan fordul-e a lazítás irányába, mint amit a kamatpiacok sugallnak – vagy fordul-e egyáltalán

kommentálta a helyzetet a Reutersnek Kyle Rodda, a Capital.com elemzője.

Kamatcsökkentési kérdőjelek

A kereskedők jelenleg körülbelül 80 százalék esélyt adnak egy negyedpontos kamatcsökkentésnek szeptember 17-én, és az év hátralévő részére összesen 52 bázispontnyi lazítást áraznak. Szerdán még 84 százalék volt a szeptemberi kamatvágás esélye. 

Jerome Powell Fed-elnök korábban azt mondta, egyelőre vonakodik a kamatcsökkentéstől a vámok által okozott áremelkedési nyomás veszélye miatt.

A jegybank júliusi ülésének jegyzőkönyve – ahol a döntéshozók változatlanul hagyták a kamatot – azt sugallta, hogy Michelle Bowman, a felügyeletért felelős alelnök, valamint Christopher Waller kormányzó voltak az egyedüliek, akik kamatcsökkentést szorgalmaztak.

A szeptemberi kamatvágásra vonatkozó várakozások a hónap elején közzétett, a vártnál gyengébb foglalkoztatási adatok után erősödtek, majd a fogyasztói árindex is a lazítás irányába mutatott; a vámok nem hajtották fel az inflációt. Ugyanakkor a múlt heti, vártnál magasabb termelői árindex viszont inflációs nyomásra utalt. Trump korábbi nyomásgyakorlása a Fed feletti befolyás növelésére idén már egyszer megrémítette a befektetőket, a dollár akkor meredeken esett. A legutóbbi fejleményeket azonban viszonylag nyugodtan fogadta a piac: a dollárindex csütörtökön 98,252 ponton állt, miután szerdán elérte az augusztus 12. óta legmagasabb, 98,441 pontos szintet. 

A Fed és az amerikai kormányzat közötti feszültség erősödik

–  mondta Rodrigo Catril, a National Australia Bank stratégiája. „Trump Stephen Mirant, saját emberét nevezte ki a testület döntéshozói közé, ami újabb szavazatot hozhat a szeptemberi kamatvágás mellett. Így összességében a Fed hétfős vezetéséből akár négyen is támogathatnák az alacsonyabb kamatokat” – tette hozzá. Trump a hónap elején jelölte Mirant, a Gazdasági Tanácsadók Tanácsának elnökét Fed-kormányzónak, Adriana Kugler váratlan lemondását követően.

Devizapiac: az amerikai kamatfejleményekre várnak a befektetők

  • Az amerikai tízéves államkötvény hozama 4,2965 körül stagnált, 
  • a japán államkötvényhozamok viszont emelkedtek: a 20 éves papírok hozama 2,655 százalékra nőtt, ami 1999 vége óta a legmagasabb szint. A befektetők egyebek mellett a növekvő költségvetési kiadások miatt aggódnak, miközben egyre nagyobb a nyomás a japán miniszterelnök lemondására. 
  • A dollár árfolyama alig változott, 147,41 jen körül járt. 
  • Az euró és a font gyakorlatilag stagnált, 1,1647, illetve 1,3458 dolláron. 
  • A bitcoin folytatta a felépülést a szerdai, két és fél hetes mélypontot jelentő 112 386,93 dollárról, és 114 690 dollár körül forgott. 
  • Az arany enyhén gyengült, unciánként 3342 dollárra.

Az olajárak emelkedtek, miután az Egyesült Államokban a nyersolaj- és üzemanyagkészletek a vártnál nagyobb mértékben csökkentek, erősítve a stabil keresletbe vetett bizalmat. 

  • A Brent nyersolaj határidős jegyzése 0,5 százalékkal, 67,19 dollárra emelkedett hordónként, a szerdai 1,6 százalék erősödés után. 
  • Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) 0,6 százalékkal, 63,10 dollárra drágult, miután szerdán 1,4 százalékkal emelkedett a kurzus.
