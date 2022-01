Tavaly a MÁV-Start 57 személykocsijának, 28 motorkocsijának és 44 mozdonyának a felújítása, illetve komfortjavítása készült el – áll a MÁV Zrt. összefoglalójában. Az országos fővonalakon és a nemzetközi forgalomban közlekedő intercityk utastere frissült fel az új arculatnak megfelelően, mobileszközök töltésére alkalmas konnektorok és USB-csatlakozóaljzatok beépítésével; a belföldi IC-kocsik energiaellátó berendezését kicserélték. A nemzetközi forgalomban használt DWA- és DVJ-kocsik már az új külső arculatot is megkapták, a belföldi kocsik esetében ez az idén esedékes.

Fotó: MOLNAR ZSOLT / MÁV-START

A belföldi távolsági és a regionális forgalomban a dunántúli területen közlekedő halberstadti kocsik tárcsafékét alkalmassá tették a csendes fékezésre, az utasterüket felújították, a le- és felszállást pedig nyomógombos ajtóvezérlés beépítésével tették biztonságosabbá. A Budapest–Lajosmizse vasútvonalon és a keleti országrészben közlekedő orosz motorkocsikból (közismert elnevezéssel Uzsgyi), háromnak a kocsiszekrénye és az utastere újult meg teljeskörűen, és új külső arculatot is kaptak. A mellékvonalakon járó Bzx-mellékkocsik komfortjavítása is elkezdődött az utastér felújításával és a külső arculat megújulásával. Az első elkészült kocsik a balassagyarmati területen álltak forgalomba.

A nemzetközi forgalomban közlekedő CAF fekvő- és hálókocsik is megfiatalított utastérrel, új belső és külső arculattal, mobileszközök töltésére alkalmas konnektorokkal és USB-csatlakozókkal büszkélkedhetnek; a CAF ülőhelyes kocsik pedig teljes körű főjavításon estek át.

Fotó: MOLNAR ZSOLT / MÁV-START

Folytatódott a FLIRT motorvonatok egységesítése is: a korábbi kilenc után további 22 régebbi piros motorvonat kapta meg az új, egységes színvilágot – ezzel elkészült a flotta több mint fele. A fejlesztés befejeztével a hatvan FLIRT motorvonat műszaki színvonala megegyezik majd az újabb, kék-fehér festésű, azonos típusú, de bizonyos részegységeiben modernebb gyártmányokkal. Korszerűbb lesz az utastájékoztató-rendszer; laptopok, mobiltelefonok töltéséhez használható dugaszoló aljzatokat és USB-töltőket szerelnek be az ülések mellé; tovább fejlesztik az ajtóknál beszerelt mozgássérült-emelőket; a mosdók belső felületét graffiti- és karcálló fóliával fedik be; a vakok és gyengénlátók egyértelmű eligazodását és tájékoztatását segítve pedig Braille-írásos szövegeket helyeznek el a fedélzeten. Az utasbiztonságot azzal fokozzák, hogy korszerűsítik a videós térfigyelő rendszert, a képminőség javulása mellett a készülékek éjjellátó funkcióval is rendelkeznek majd. A többi belsőleg megújított FLIRT átalakítása 2022 végéig fejeződhet be, a vonatok külső átalakítása pedig 2023 végére készülhet el.

Az elmúlt tíz évben a ma használt, mintegy 2100 járműnek az 52 százalékát megfiatalították már, vagy javítottak a komfortján.