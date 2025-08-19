Elkezdte a békét árazni az európai részvénypiac - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni érdemes

Gyengélkedett kedden az ázsiai részvénypiac, mérsékelten csökkentek az olajárak is a világ jegybankárainak kulcsfontosságú találkozója előtt. A kereskedők viszont biztató diplomáciai jeleket látnak az orosz–ukrán háború lezárására.

Elkezdett az orosz-ukrán háború lezárásában bízni a részvénypiac / Fotó: AFP

Az európai részvényindex-határidős ügyletek mérsékelt emelkedést mutattak, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy hazája biztonsági garanciáit várhatóan tíz napon belül kidolgozzák az amerikai elnökkel, Donald Trumppal és európai vezetőkkel folytatott tárgyalásokat követően.

Japán Nikkei részvényindex új napon belüli rekordot ért el, majd lefelé korrigált.

Az amerikai dollár megtartotta az előző kereskedési napon szerzett nyereségét, a befektetők a Federal Reserve várható iránymutatására vártak a jegybank éves wyomingi, Jackson Hole-i találkozója előtt.

A Jackson Hole-i szimpózium egy potenciális volatilitási forrásként tornyosul, és az esemény előtt a piacok óvatosak maradnak

– idézi a Reuters írta Kyle Rodda, a Capital.com közgazdászának elemzését. „A piac egy enyhébb (galamb) megközelítésű monetáris politikát áraz, így a további erősödést a részvénypiacokon" - írta az elemző.

Az európai részvénypiac elkezdte a békét árazni

Az MSCI legszélesebb körű Ázsia–Csendes-óceáni részvényindexe (amely azonban a japán tőzsdeindexeket nem tartalmazza) 0,2 százalékkal csökkent a kereskedés korai szakaszában, miután az amerikai részvények mérsékelt veszteségekkel zárták az előző napot.

A páneurópai Euro Stoxx 50 határidős index 0,3 százalékkal,

a német DAX határidős index 0,2,

a brit FTSE határidős ügyletei 0,3 százalkkal erősödtek.

Mark Rutte NATO-főtitkár hétfőn a Fox Newsnak nyilatkozva sikeresnek nevezte Trump találkozóját Zelenszkijjel, valamint más európai és NATO-partnerekkel. A pénteki Trump-Putyin csúcstalálkozó nem hozott megállapodást a három és fél éve tartó háború beszüntetéséről. Trump hétfő este a közösségi médiában közölte, hogy felhívta Putyint, és megkezdte egy Putyin és Zelenszkij közötti találkozó szervezését, amelyet a három elnök közös háromoldalú csúcstalálkozója követne.