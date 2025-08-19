Európai részvények: Rothschildék nagyon belenyúltak a mézesbödönbe – még csak most indul a rali

Valódi aranybányára talált néhány alapkezelő, köztük az Invesco, az Edmond de Rothschild és az Alken Asset Management, mikor idén az európai kisrészvényekre, azaz a kis kapitalizációjú cégek papírjaira tettek, hiszen a STOXX Europe Small 200 Index az április eleji mélypont óta nem kevesebb, mint 21 százalékkal emelkedett, néhány kispapír pedig sokszorosára drágult.

A Euronexten is beindultak az európai kisrészvények / Fotó: Nathan Laine

Az európai kisrészvények lenyomták a nagyokat

A kicsik tehát ez egyszer lenyomták a nagyokat, hiszen a STOXX Europe 600 mindössze 17 százalékkal emelkedett az áprilisi sokk óta, amelyet Donald Trump amerikai elnök vámtarifáinak bejelentése okozott. Mindkét – és a többi európai – index teljesítményét is tovább javította, hogy időközben a dollárhoz mérten az euró is 13 százalékkal erősödött, ezért dollárban számolva még nagyobb az árfolyamnyereségük.

A leghamarabb talán Michael Oliveros, a 2 milliárd dolláros Invesco vagyonkezelő globális kis kapitalizációjú részvényekért felelős vezetője ébredt, aki már év elején megkezdte az európai kisrészvények vásárlását, ámbár akkor még nehezen tudta eladni az elképzelését a befektetőknek, akik arra spekuláltak, hogy Donald Trump vámfenyegetései nem válnak valóra.

A gazdasági növekedés ellenállónak tűnt, és a vállalati eredményekkel kapcsolatos optimizmus a nagy kapitalizációjú Stoxx Europe 600 indexet rekordmagasságba emelte.

Nyolc hónappal később azonban Oliveros már értő fülekre talál, a hangulat megfordult, mivel Trump vámjai teljesen felforgatták a globális gazdasági rendet.

Oliveros 793 millió euró értékű Invesco Continental European Small Cap Equity alapja az elmúlt egy évben a hasonló alapok 82 százalékát felülmúlta, egyebek között

az osztrák Bawag Group,

a svéd Asker Healthcare Group

és a brit SigmaRoc építőanyag-gyártó vállalat részvényeinek köszönhetően.

Évekig tartó alulteljesítés után a csökkenő európai kamatok a védelmi iparágtól az ipari és a pénzügyi szektorokig a gyorsítósávba irányították a vén kontinens kis- és közepes méretű cégeinek árfolyamát.

A Rothschild az infrastruktúrára tett

Nem tétlenkedett Nicolas Walewski, az Alken Asset Management kis kapitalizációjú alapjának menedzsere sem, aki versenytársai 99 százalékát pipálta le, a német hadiipari költekezésre alapozva. Alapjának egyik ékköve a francia Exail Technologies, amely tengeralattjárók navigációjához használt tehetetlenségi jeladókat gyárt. A részvény ebben az évben több mint 550 százalékkal drágult.

A rendelésállományuk fenomenális mértékben növekszik, nagy haszonkulcsuk van, és nincsenek kapacitáskorlátaik. Az árfolyam az egekbe szökik, és ez teljesen indokolt

– mondta Walewski.