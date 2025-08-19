Európai részvények: Rothschildék nagyon belenyúltak a mézesbödönbe – még csak most indul a rali

Valódi aranybányára talált néhány alapkezelő, köztük az Invesco, az Edmond de Rothschild és az Alken Asset Management, mikor idén az európai kisrészvényekre, azaz a kis kapitalizációjú cégek papírjaira tettek, hiszen a STOXX Europe Small 200 Index az április eleji mélypont óta nem kevesebb, mint 21 százalékkal emelkedett, néhány kispapír pedig sokszorosára drágult.
A kicsik tehát ez egyszer lenyomták a nagyokat, hiszen a STOXX Europe 600 mindössze 17 százalékkal emelkedett az áprilisi sokk óta, amelyet Donald Trump amerikai elnök vámtarifáinak bejelentése okozott. Mindkét – és a többi európai – index teljesítményét is tovább javította, hogy időközben a dollárhoz mérten az euró is 13 százalékkal erősödött, ezért dollárban számolva még nagyobb az árfolyamnyereségük.
A leghamarabb talán Michael Oliveros, a 2 milliárd dolláros Invesco vagyonkezelő globális kis kapitalizációjú részvényekért felelős vezetője ébredt, aki már év elején megkezdte az európai kisrészvények vásárlását, ámbár akkor még nehezen tudta eladni az elképzelését a befektetőknek, akik arra spekuláltak, hogy Donald Trump vámfenyegetései nem válnak valóra.
A gazdasági növekedés ellenállónak tűnt, és a vállalati eredményekkel kapcsolatos optimizmus a nagy kapitalizációjú Stoxx Europe 600 indexet rekordmagasságba emelte.
Nyolc hónappal később azonban Oliveros már értő fülekre talál, a hangulat megfordult, mivel Trump vámjai teljesen felforgatták a globális gazdasági rendet.
Oliveros 793 millió euró értékű Invesco Continental European Small Cap Equity alapja az elmúlt egy évben a hasonló alapok 82 százalékát felülmúlta, egyebek között
Évekig tartó alulteljesítés után a csökkenő európai kamatok a védelmi iparágtól az ipari és a pénzügyi szektorokig a gyorsítósávba irányították a vén kontinens kis- és közepes méretű cégeinek árfolyamát.
Nem tétlenkedett Nicolas Walewski, az Alken Asset Management kis kapitalizációjú alapjának menedzsere sem, aki versenytársai 99 százalékát pipálta le, a német hadiipari költekezésre alapozva. Alapjának egyik ékköve a francia Exail Technologies, amely tengeralattjárók navigációjához használt tehetetlenségi jeladókat gyárt. A részvény ebben az évben több mint 550 százalékkal drágult.
A rendelésállományuk fenomenális mértékben növekszik, nagy haszonkulcsuk van, és nincsenek kapacitáskorlátaik. Az árfolyam az egekbe szökik, és ez teljesen indokolt
– mondta Walewski.
Benjamin Rousseau, az Edmond de Rothschild Asset Management európai kis kapitalizációjú alapkezelője eközben az infrastruktúra-szektorra tett. Nemrég vásárolt részvényeket az olasz ICoP vállalatban, amely föld alatti építkezésekre, például csővezetékek, alagutak és metróállomások építésére specializálódott.
„A fordulópontot egyértelműen a kereskedelmi háború kirobbanásában láttam” – emelte ki.
A kis kapitalizációjú vállalatok hazai és egyben ciklikus eszközosztályt képviselnek. Ráadásul iszonyúan alulértékeltek
– fűzte hozzá.
Az évekig tartó lemaradás a nagy kapitalizációjú részvények mögött a magas kamatlábak és a lassú gazdasági növekedés közepette vonzóvá tette a kis kapitalizációjú részvények értékelését – írja a Bloomberg.
„Az emberek feladták Európát, ami a kis kapitalizációjú részvényeket illeti” – mondta Anis Lahlou, az Aperture Investors európai részvényekért felelős befektetési igazgatója.
Számos részvény nagyon-nagyon olcsó ebben a szegmensben, talán okkal. De néha csak a helyzet megváltozására van szükség a fordulathoz.
Természetesen a kilátásokkal kapcsolatos kockázatok továbbra is fennállnak. A globális kereskedelempolitika még mindig forrásban van, és a politikai vezetők még mindig tárgyalnak az ukrajnai tűzszünetről is. Bár az európai vállalatok nyereségnövekedése ellenálló volt, elmaradt az amerikai vállalatok teljesítményétől.
„Az európai kormányokon egyre nő a nyomás, hogy növekedésorientáltabb környezetet teremtsenek” – hangsúlyozta a Bloombergnek Hywel Franklin, a Mirabaud Asset Management európai részvényekért felelős vezetője.
Azok, akik nem hittek a kis kapitalizációjú részvények emelkedésének korai szakaszában, még mindig bekapcsolódhatnak, ha a hazai gazdasági növekedés felgyorsul. Az EPFR Global adatai szerint az európai kis kapitalizációjú alapokból július végéig 2,8 milliárd dollár távozott, míg a közepes kapitalizációjú alapokba 1,1 milliárd dollár áramlott be – teszi hozzá a hírügynökség.
A nyereségbecslések is arra utalnak, hogy a kis kapitalizációjú európai vállalatok erőteljesebben növekedhetnek, mint nagyobb társaik, ami még nem tükröződik az árfolyamokban.
„Nem hiszem, hogy a fellendülés itt véget ért” – mondja Lahlou.
Ellenkezőleg, még csak akkor kezdődik igazából, amikor a német ösztönzőcsomag kőkemény eurói ténylegesen is megjelennek végre az érintett szektorok piaci keresletében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.