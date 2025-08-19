Deviza
EUR/HUF394.17 -0.16% USD/HUF337.61 -0.24% GBP/HUF456.2 -0.18% CHF/HUF418.76 -0.08% PLN/HUF92.94 +0.01% RON/HUF77.94 -0.15% CZK/HUF16.12 -0.12% EUR/HUF394.17 -0.16% USD/HUF337.61 -0.24% GBP/HUF456.2 -0.18% CHF/HUF418.76 -0.08% PLN/HUF92.94 +0.01% RON/HUF77.94 -0.15% CZK/HUF16.12 -0.12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Qantas
jog
légitársaság
bíróság
kirúgás

Kegyetlen módszerekkel tette utcára a munkavállalóit az óriáscég – nem úszta meg, történelmi bírságot szabtak ki rá

Ausztrália történetének legnagyobb munkajogi bírságát kapta a Qantas, mert a vállalatnál a költségek csökkentését célzó kiszervezéssel mintegy 1800 embert tettek az utcára. Bár a légitársaság elnézést kért és azt állítja, tanult a hibáiból, az ügyben eljáró bíró szerint elfogadhatatlan, ahogy a légitársaság eljárt a munkavállalóival szemben. A csaknem 60 millió dolláros büntetéstől azt várják, hogy precedenst teremt az ilyen ügyekben.
VG
Forrás: világgazdaság
2025.08.19., 07:10

Rekordösszegű, 90 millió ausztrál dolláros (nagyjából 59 millió amerikai dollár) bírságot kapott a Qantas légitársaság, mert a Covid-19-járvány idején több mint 1800 emberét rúgta ki, az elbocsátás a földi személyzetet érintette. Az ausztrál közlekedési dolgozók szakszervezete üdvözölte a döntést, amely az ország történetének legnagyobb munkaügyi jogszabályok megsértése miatt kiszabott bírsága.

A Qantas légitársaság 1800 emberét a covid alatt rúgta ki, a bíróság szerint ez elfogadhatatlan
Fotó: Vémi Zoltán



A légitársaság közleményében kijelentette, hogy elfogadja a bírósági döntést és a bírság megfizetését. „Bocsánatot kérünk mind a 1820 alkalmazottunktól és a családtagjaiktól" – nyilatkozta Vanessa Hudson, a Qantas Group vezérigazgatója. „Az öt évvel ezelőtti kiszervezési döntés, különösen egy ilyen bizonytalan időszakban, sok korábbi munkatársunknak és családtagjaiknak komoly nehézségeket okozott" – ismerte el Hudson a 2020 óta tartó jogi csatározás lezárta után a BBC beszámolója alapján. 

A jog lesújtott: kiszervezéssel tette utcára munkavállalóit a légitársaság

A bírság a legnagyobb pénzügyi szankció, amelyet ausztrál vállalatra szabtak ki a munkavállalókra és alkalmazottakra vonatkozó szabályokat meghatározó Fair Work Act (Tisztességes Munka Törvény) alapján. Michael Lee szövetségi bíró az ítéletben kijelentette, hogy a bírságnak „valódi visszatartó erőként” kell hatnia más cégekre, akik sokszor úgy gondolják, hogy a haszon megéri a lebukás kockázatát.

A bírósági dokumentumokban Lee bíró megkérdőjelezte a Qantas vállalati kultúráját és azt, hogy a cég megbánása őszinte-e egyáltalán.  Utalva az évek óta tartó jogi vitára megjegyezte, hogy a vállalat „kíméletlen és agresszív” jogi stratégiája arra utal, hogy megpróbálja elkerülni a kártérítés fizetését azoknak a munkavállalóknak, akik iránt korábban sajnálatát fejezte ki.

2021-ben a bíróság megállapította, hogy a Qantas részben kiszervezte munkaerő-állományát, hogy korlátozza a munkavállalók sztrájkjait. A elbocsátott munkavállalók közül sokan szakszervezeti tagok voltak. A vállalat már 120 millió ausztrál dollár felett jár a kártérítési perekben megállapított büntetéseket nézve, „de ez sem biztos, hogy elég nagy ahhoz, hogy más vállalatokat visszatartson attól, hogy ugyanezt tegyék" – mondta az ügyben eljáró bíróval egyetértésben Dan Trindade, a Clayton Utz ügyvédi iroda munkajogi szakértője.

A világ legbiztonságosabb vállalatának bőven vannak ügyei mostanában, ahogy a Világgazdaság beszámolt róla, júliusban például feltörték a biztonsági rendszerüket, a malőr következtében hatmillió ügyfél adatai szivárogtak ki. 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
szerződés

Kiberbiztonság: nem árt résen lenni, három határidő is vészesen közeleg

Auditort az SZTFH által közzétett listáról lehet választani.
10 perc
európai részvények

Európai részvények: Rothschildék nagyon belenyúltak a mézesbödönbe – még csak most indul a rali

Az év elején még megmosolyogták a különutas alapkezelőket.
5 perc
jog

Kegyetlen módszerekkel tette utcára a munkavállalóit az óriáscég – nem úszta meg, történelmi bírságot szabtak ki rá

Nagyon sajnálják a történteket, de a bírót ez nem hatja meg.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu