Iskolakezdés Szlovákiában: iszonyúan elszálltak az árak, nyögik a szülők – így segít a Fico-kormány

Az áfakulcs emelése és a kiskereskedelmi bérek emelkedése jócskán megnövelte az idei tanévkezdet költségeit. Az iskolakezdés Szlovákiában nagyjából 16 százalékkal drágul.
Sidó Zoltán
2025.08.19, 07:40
Frissítve: 2025.08.19, 09:03

Az iskolakezdés Szlovákiában a szokásosnál is súlyosabb terhet ró a szülőkre: a tanszerek ára mintegy 16 százalékkal emelkedett éves szinten – nyilatkozta Simon Pekár elemző. 

Close-up,Hands,Choosing,School,Stationery,In,The,Supermarket.
Az iskolakezdés Szlovákiában az idén átlagosan 16 százalékkal lesz drágább / Fotó: Meenoi / Shutterstock

Pekár kifejtette, az áremelkedéshez a kiskereskedelmi alkalmazottak bérnövekedése is hozzájárult. Ezek több mint 6 százalékkal emelkedtek éves szinten. 

A második tényező, hogy tavaly óta magasabb áfakulcsokat vezettek be, amelyek az árakban is tükröződnek

 – magyarázta az elemző. 

A papír csaknem 70 százalékkal kerül többe

A Finax befektetési társaság felmérése szerint 

  • a szülők 2024-ben alig 150 eurót fizettek tanszerek vásárlásáért, 
  • idén már több mint 170 eurót. 

Pekár szerint leginkább a festékeket tartalmazó dolgok, mint például a vízfestékek, a színes papírok drágultak. Az utóbbi kategóriában több mint 67 százalékos a drágulás mértéke 2024 óta. 

Az általános iskolai eszközök, például a füzetek, rajzkészletek vagy a golyóstollak is többe kerülnek. A cég felmérésének eredményei szerint a szülők 

  • 2024 augusztusában körülbelül 11,40 eurót fizettek a füzetekért és borítókért, 
  • idén már 16,18 eurót. 

Az elemző arra is rámutatott, hogy egyes termékek olcsóbbak lettek. „Ezek olyan apróságok, mint például a hegyező, a radír vagy a kis vonalzók” – mondta. 

Iskolakezdés Szlovákiában: étkezési támogatás is segíti a szülőket 

Az első osztályosok szüleinek 2019 óta a munkaügyi hivatalok gyermekenként megemelt támogatást fizetnek az általános iskola első évfolyamába lépéskor. Ez plusz 110 eurót jelent, amelynek célja az első iskolai felszerelések beszerzésének fedezése 

– tájékoztatott Pekár. 

Az elemző arra számít, hogy az iskolai eszközök ára továbbra is emelkedni fog. „Nincs ok arra, hogy árcsökkenés következzen be, de a drágulás mértéke már 10 százalék alatt várható” – mondta. 

További segítség lehet a családoknak, hogy 

2023 májusa óta ismét elérhető az ingyenes iskolai étkezés az óvodások és az általános iskolát látogató diákok számára. 

A jogosultság feltétele, hogy a szülők időben igényeljék az ebédet, ellenkező esetben annak költsége továbbra is őket terheli. Az étkezési támogatás összege a gyermek oktatási szintjétől függően változik, az óvoda utolsó évében 1,40 euró, az általános iskola alsó tagozatán 2,10 euró, míg a felső tagozaton 2,30 euró naponta.

