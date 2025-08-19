Magyar parancsnok dicsekedett el a Barátság olajvezeték elleni ukrán támadásról: "Üdvözletét küldik a madaraink"

Súlyos csapás érte Oroszország kritikus infrastruktúráját. Az orosz Druzsba, azaz Barátság kőolajvezetéken leállt az olaj szivattyúzása, miután egy ukrán dróntámadás jelentős károkat okozott benne.

Robert „Magyar” Brovdi sikerként könyveli el a Barátság kőolajvezeték elleni dróncsapást / Fotó: Robert „Magyar” Brovdi / Telegram

Az Ukrán Fegyveres Erők Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek parancsnoka, Robert „Magyar” Brovdi arról számolt be, hogy a Barátság kőolajvezeték pihen, az olaj szivattyúzása teljesen leállt, minden bizonnyal hosszú időre. „Magyar” hozzátette, hogy a Tambov régióban található Nikolszkoje olajszivattyú-állomást az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszereinek erői semmisítették meg – számolt be róla az RBC-Ukraine ukrán hírportál.

A Nikolszkoje olajszivattyú Oroszország gazdasági infrastruktúrájának fontos eleme, amely többek között a hadsereg ellátásában is szerepet játszik. A Barátság a világ egyik legnagyobb olajvezetéke, napi 2 millió hordó a kapacitása. Ezen a vezetéken keresztül érkezik az orosz olaj jelentős része az európai országokba.

Magyar vezeti az ukrán drónhadsereget

Robert „Magyar” Brovdi hivatalosan június közepén vette át az Ukrán Fegyveres Erők Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek parancsnoki tisztségét. Az ukrajnai magyar katona már a Donbász térségéből irányítja az alakulatot, és ambiciózus célokat tűzött ki az első száz napjára. A Barátság kőolajvezeték kiiktatása alapján úgy tűnik, hogy komolyan gondolta ezt.

Közép-Európának is kulcsfontosságú a Barátság kőolajvezeték

A Barátság vezeték történelmi jelentőségű: a hidegháború óta szállít orosz nyersolajat Közép-Európába, és jelenleg is Magyarország, Szlovákia és Csehország egyik fő energiaforrása. E három ország mentességet kapott az uniós embargó alól, továbbra is nagy mennyiségben vásárol orosz kőolajat. Magyarország és Szlovákia nem sokkal a támadás után jelezte, hogy leállt a kőolajszállítás.

A Barátság vezeték déli ágán keresztül érkező kőolaj mindkét ország energiaellátásának egyik sarokköve. A Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) elemzése szerint Magyarország és Szlovákia továbbra is nagymértékben függ az orosz energiahordozóktól, miközben a kritikusok szerint e vásárlások közvetve finanszírozzák Moszkva háborús költségvetését. Ukrajna sorozatos támadása azonban elsősorban nem Oroszországnak, hanem Kijev politikai ellenfeleinek árt az EU-ban.