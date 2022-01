Milyen évet zár a Szerencsejáték Zrt.? Elérték az üzleti tervben megfogalmazott pénzügyi célokat?

A járványidőszak ellenére enyhe növekedést értünk el 2020-ban, így tavaly ambiciózus üzleti tervet tűztünk ki magunk elé. Ám az előzetes eredmények ezt is meghaladják, minden tekintetben rekordokkal zárhatjuk az esztendőt.

Mintegy 21 százalékos éves növekedéssel, több mint 700 milliárd forint forgalmat ért el tavaly a Szerencsejáték Zrt., ezzel a magyarországi nagyvállalatok árbevétel szerinti listáján már a top 10 ajtaján kopogtat.

Nemzeti vállalatként számunkra legalább ilyen fontos, hogy a hozzájárulásunk a közösségi kiadásokhoz 2021-ben osztalékfizetéssel együtt megközelítheti a 130 milliárd forintot. Minden stratégiai termékszegmensünk a terv felett teljesít, egyenletesen hozzájárulva a növekedéshez.

Tavaly ünnepelte alapításának harmincadik évfordulóját a nemzeti lottótársaság. Milyen helyre kerül majd a polcon ez az esztendő?

Százalékban kifejezve az elmúlt 15 év második legnagyobb növekedését produkáltuk 2021-ben, amihez a járványhelyzet országos kezelése, az újonnan bevezetett termékeink és a játékosélményt javító fejlesztéseink is nagymértékben hozzájárultak. A jubileumi évben társaságunk már felkészülten várta a koronavírus-járvány újabb hullámait, emellett olyan, gyorsan változó környezeti kihívásokra is megfelelő válaszokat adott szakmai közösségünk, mint az új nemzetközi játékostrendek és a digitalizáció egyre szélesebb körűvé válása, illetve a verseny élesedése a magyar szerencsejátékpiacon. A digitális csatornák térnyerése ellenére nem látunk kannibalizációs hatást, a 7700 árusítópontot és 14 ezer terminálkezelő munkatársat magában foglaló lottózói hálózatunk eladásai szintén csaknem ötödével bővültek éves szinten.

Bozóky Alex Fotó: VG

A Covid-válságra a földi hálózatban és a digitális fejlesztésekkel is választ kellett adni. Melyek voltak a legfontosabb lépések?

Nemcsak a járvány okozta kihívások miatt szükségesek a fejlesztések, több millió játékosunk elvárja a személyre szabott ügyfélélményt is mind a lottózókban, mind a digitális felületeinken. A szerencsejáték-szervezés jellegéből adódóan egyfajta bizalmi kapcsolatot ápolunk játékosainkkal, és a felelős és magas szintű kiszolgálás az egyik erősségünk. A 2020 májusában elindított Hálózatvédelmi és fejlesztési akcióterv keretében összességében hétmilliárd forint értékű többletforrást juttatunk kisvállalkozói partnereinknek a nehézségek leküzdésére, ennek keretében szolgáltatási fejlesztéseket is elvártunk tőlük. Digitális fejlesztéseink révén pedig több új innovatív termékkel jelentkeztünk a hazai piacon, mint az e-sport-fogadás, a virtuális fogadás és az e-sorsjegy.

Évek óta toronymagasan a sportfogadás a zászlóshajó az üzletágak között. Hogyan teljesített tavaly ez a terület?

A rekordév egyik kiemelkedő trendje, hogy

a sportfogadási szegmens bevételének részaránya először haladja meg a teljes realizált szerencsejáték-árbevétel felét.

További dinamikus bővülés várható a portfólión belül, ami egyezik a globális trendekkel. Játékosaink pozitívan fogadták a kibővített kínálatot és megújult online sportfogadási felületünket, amellyel megközelítettük a nemzetközi, hazánkban illegális versenytársaink által nyújtott szolgáltatási szintet. Ezek mellett a labdarúgó-Európa-bajnokság tavaly nyári megrendezése is kiemelhető, amelyen a magyar csapat mérkőzései népszerűek voltak fogadóink között. A járványhelyzet ellenére bevezetett számos újítás egyben elősegítette a legális fogadási piac további bővülését, és a társaság törekvését a hazánkban engedéllyel nem rendelkező szerencsejáték-szervezők piaci visszaszorítására.

Emellett hogyan őrizhető meg a számsorsjátékok és a sorsjegyek vonzereje?

A számsorsjátékok területén is teljesítettük a terveinket, de európai szinten a szegmens összességében csökkenő trendet mutat.

A gyorsan változó játékosigények talán ezt a játéktípust érintik a legjobban, hiszen az úgynevezett lassú játékformák már kevésbé vonzók a fiatal felnőtt generációk számára, ezért mind termékfejlesztési, mind kereskedelmi és marketingszempontból van még teendőnk.

Az idei évünk részben erről is szól majd az Eurojackpot játék megújításával. Bár még alacsonyabb arányt képviselnek, örömteli, hogy lottózó játékosaink is egyre szívesebben használják az internetes játék lehetőségét, amelyet digitális lottózási kampányunk is elősegített. A sorsjegy-kategória nagy potenciált rejt magában: itt értük el a legnagyobb növekedést a termékkategóriák közül. A járványhelyzet ezt a termékcsaládot érintette 2020-ban a legjobban, enyhén vissza is esett a forgalma. Ugyanakkor 2021-ben már szép növekedést könyvelhettünk el az újdonságnak számító sorsjegyekkel, és az értékesítést bevezettük a digitális térbe is.

Sokakat meglepett, hogy nemzetközi vizekre evezett a vállalat. A globális trendeket látva az online sportfogadás talán adta magát, de miért éppen most léptek ki külföldre?

Az elmúlt három évben megkezdődött a modern állami vállalattá alakulásunk, új alapokra helyezett működésünk következtében az egyik legdinamikusabb növekedést produkáltuk a régióban. Szervezetünkben létrejött a kellő tapasztalat, magabiztosság és tőkeerő ahhoz, hogy kipróbálhassuk magunkat külföldön. A nemzeti lottótársaság többéves piacelemzési és előkészítési munkát követően, novemberben megkezdte működését helyi leányvállalatán keresztül, BetRing márkanév alatt a szlovákiai kompetitív, többszereplős szerencsejátékpiacon, ami megfelelő alapot adhat egy erőteljesebb, több országot is érintő regionális szerepvállaláshoz. A belépés a szlovák online sportfogadói piacra történelmi jelentőségű számunkra, középtávú stratégiánk egyik legfontosabb eleme, hogy a vállalat egy modern, regionális szintű szereplővé váljon.

Az első időszak alapján milyen a BetRing fogadtatása?

A bevezetést célzott marketingkampánnyal támogattuk, amelynek elsődleges célja a gyors játékosakvizíció, fogadói bázisunk növelése volt. Az első heteket látva bizakodunk abban, hogy elérhetjük a kitűzött középtávú célt, és megközelíthetjük a szlovákiai online bukmékeri sportfogadási piac 10 százalékának lefedését.

Ha folytatják a régiós terjeszkedést, mikor és melyek lehetnek a következő állomások?

A Szerencsejáték Zrt. számára Szlovákia az első lépés, a stratégiának megfelelően jelenleg is több, elsősorban regionális, kelet-európai és nyugat-balkáni célországot és társaságot vizsgálunk mind a zöldmezős piacra lépés, mind a felvásárlás szempontjából.

Ennek támogatására dedikált akvizíciós csoportot állítottunk fel a társaságon belül, ahol tapasztalt szakemberek dolgoznak a Szerencsejáték Zrt. nemzetközi stratégiai víziójának megvalósulásán.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságánál is kiemelt téma az illegális szerencsejáték elleni fellépés. Emellett milyen eszközökkel állíthatók meg az engedély nélküli szolgáltatók a Szerencsejáték Zrt. részéről?

A külföldről üzemeltetett, Magyarországon engedéllyel nem rendelkező weboldalak – amelyek ma már nemcsak sportfogadási lehetőséget kínálnak, hanem hazai és nemzetközi lottójátékokat és e-sorsjegyet is – jelentős bevételeket visznek el Magyarországról, a magyar költségvetéstől, miközben veszélyeztetik a felelős játékszervezési elvek érvényesülését. A nemzeti lottótársaság piacfelmérése szerint eredményeket értünk el az elmúlt két évben szolgáltatásfejlesztéseinkkel és hatékonyabb marketingtevékenységünkkel. Elsősorban az online sportfogadásoknál sikerült megfordítani a trendet, és a járványidőszak alatt nagyobb arányban visszahozni a magyar fogadókat a legális térbe, az általunk kínált szolgáltatásokhoz. Ezen időszak alatt tovább erősítettük játékosvédelmi mechanizmusainkat is, amelyek az Európai Lottótársaságok Szövetségén belül is kiemelkedő szintűek.

A labdarúgó-Eb és az olimpia miatt 2021 a sport éve volt. Mi lehet a növekedés motorja 2022-ben?

Több eredője lesz a várható növekedésünknek az idén, ebben a sportfogadás szintén fontos szerepet kap. Bár csak novemberben érkezik a katari labdarúgó-világbajnokság, megfigyelhető az a trend, hogy egy folyamatos, jobban tervezhető bővülést látunk év közben, amelyben a nagy globális bajnokságok már csak kisebb kiugrást mutatnak. Készülünk új, nemzetközi szintű applikációnk fejlesztésére, amellyel többéves lemaradást hozunk be. Fogadásainkon belül az új, élősportoktól független e-sport- és virtuális fogadás termékünk már majdnem 10 százalékát adja a bevételeinknek. Sorsjegyszegmensünket tovább bővítjük, minden eddiginél több bevezetéssel, de a lottójátékosaink számára sem csak az Eurojackpot újul meg, hanem számos egyéb friss szolgáltatással is érkezünk.