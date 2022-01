Több százezer hektárnyi vízfelület. Ekkora terület fekszik ma Magyarországon parlagon – legalábbis a napenergia szempontjából. Pedig az öntözésére összegyűjtött esővíz, sőt, akár a szennyvíztározók vízfelülete is energiaforrássá válhat, ha lebegő napelem szigeteket telepítünk rájuk. Így nem csak zöld energiát nyerünk, hanem a víz természetes hűtő-hatását kihasználva hatékonyabban is működtethetjük a napelemeket. Ráadásul a vízen lebegő panelek gátolják a párolgást és az algásodást, tehát segítségükkel több, és jobb minőségű víz áll rendelkezésre. Az úszó napelem szigetek telepítése pedig a Wavin innovációjának, egy moduláris felépítésű, lebegő csőrendszernek, azaz a Clicfloatnak köszönhetően minden eddiginél egyszerűbbé válik.

Az úszó napelem szigetek iránti kereslet világszerte növekszik, hiszen a vízre telepített napelemek nem csak hatékonyabbak, és jobb vízminőséget garantálnak, mint a szárazföldre telepített társaik, hanem bizony helytakarékosak is, ami nem utolsó szempont egy kertészet, vagy akár szennyvíztisztító telep esetében. Az eljárás Magyarországon szinte ismeretlen, pedig erre alkalmas vízfelület bőven állna rendelkezésre.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint hazánkban több százezer hektár mesterséges vízfelület áll napenergia szempontjából kihasználatlanul.

Egyetlen hektárnyi vízfelület úszó napelemekkel való lefedésével évente több, mint 1,5 millió kWh energiát lehetne termelni. Ez azt jelenti, hogy a Wavin Clickfloat rendszerének segítségével százezer hektáronként több, mint 110 milliárd kWh zöld energia állhatna a magyar kertészetek, szennyvíztelepek, vagy akár városok rendelkezésére - 70 százalékos lefedettséggel számolva.

Az öntözővíz puffer tározók napelemekkel történő lefedése hasznos környezetvédelmi fejlesztés lehet, hiszen nem csak csökkenti a párolgási veszteséget, illetve a fosszilis energia előállítást, de "barna mezős" beruházásként sem foglal el hasznos termőföld területeket. Amint elindul a tisztított szennyvíz hasznosítása Magyarországon, a tározók lefedésével és hasznosításával az öntözővíz szétosztása, az öntözés energiaellátása, és további energia előállítása is megoldhatóvá válik

– mondta el Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.

A Clicfloat rendszer kidolgozásakor a műanyag csőrendszer gyártás terén piacvezető Wavin a Connectummal együttműködve, moduláris rendszer segítségével alkotta meg az egyedülálló, napelemes úszó szigeteket. Az óriási, környezeti hatásoknak ellenálló, ezért sok éven át használható csövek könnyen egymáshoz pattinthatók, mégis stabil és erős rácsot alkotnak. Az illesztőelemek pedig valóságos lebegő ösvényt képeznek, amelyen sétálva a rendszert karban lehet tartani, illetve különböző méréseket is lehet elvégezni.

Az úszó felületek tetejére szerelt napelemeket a víz hűti is, és minden 1 Celsius-foknyi hűtés legalább 0,5 százalékkal magasabb hatásfokot eredményezhet, mint a földre vagy a tetőre telepített napelemek esetében. Ez a magasabb kilowatt-csúcsérték miatt nagyobb hozamot is jelent, tehát a rendszer önköltségi ára is csökken, hiszen a napelemek több és olcsóbb energiát biztosítanak.

A Wavin napelemes szigetei egyelőre pilot projektként működnek a Benelux-államokban, a tesztüzem eredményei pedig bizakodásra adnak okot. Szívügyünk, hogy egészséges és fenntartható környezetet építsünk, ezért folyamatosan keressük a hasonló lehetőségeket, legyen az globális, kísérleti jellegű projekt, vagy akár helyi, konkrét együttműködésre vonatkozó elképzelés

– mondta el Ronyecz Nóra, a cég marketing menedzsere.

Az innovációt jegyző Wavin neve itthon is ismerősen csenghet, hiszen a vállalat évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be a hazai műanyag csőrendszer gyártás és forgalmazás területén, termékkínálata lefedi az ivóvíz- és gázellátás, a szennyvízelvezetés, és a felületfűtés-hűtés szinte valamennyi szegletét. A magyarországi leányvállalat 100 főt foglalkoztat zsámbéki telephelyén, a cég a magyar piacon versenytársai közül széles termékválasztékával emelkedik ki.