A Peloton több mint 2800 alkalmazottat bocsát el egy szerkezetátalakítási terv keretében, de a cég trénerei biztonságban vannak – írja a Business Insider.

Az elbocsátásokat kedden jelentették be a Peloton otthoni fitnesztermékei iránti kereslet csökkenése miatt, mivel a világjárvány miatti korlátozások enyhülnek. A leépítések még aznap elkezdődtek.

A cég sajtóközleménye szerint

„értelmes készpénzes végkielégítést”, illetve egyéves, ingyenes Peloton-előfizetést is kínál az elküldött munkavállalóinak.

A vállalat közölte, hogy az elbocsátási hullám a trénereket nem érinti, ezért úgy tűnik, hogy a Peloton új üzleti modellje életbe lép, miszerint az oktatók kerülnek a cég középpontjába.

Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Néhány Peloton-oktató celebstátuszt szerzett a közösségi oldalaknak köszönhetően.

Robin Arzon vezető trénernek csaknem egymillió Instagram-követője van. Eközben Cody Rigsbynak, aki tavaly a második helyezett volt a Dancing with the stars című sorozatban, 1 millió Instagram-követőt gyűjtött össze, ők ketten Ally Love fitneszoktató mellett együttműködnek az Adidas sportruházati óriással is.

Korábban a VG megírta, hogy az okos szobabicikliket és futópadokat is gyártó Peloton cég társalapítóját, John Foley vezérigazgatót még január végén szólította fel távozásra az aktivista befektető Blackwells Capital. Egyúttal felvetette, hogy a mélyrepülésben lévő cég kiváló akvizíciós célpont lehet.

Azóta több társaság, köztük az Amazon is érdeklődött a felvásárlás iránt. A cég most Barry McCarthyt, a Spotify és a Netflix korábbi pénzügyi igazgatóját hallgatja meg a a cég élére.

A Peloton az edzőket teljes munkaidőben foglalkoztatja, fix fizetéssel és ösztönző kompenzációval. A vezető trénereknek több mint 500 ezer dollárt fizetnek évente – jelentette a Bloomberg a céget ismerő emberekre hivatkozva. Ez körülbelül 12-szer magasabb összeg a fitneszoktatók és edzők évi 40 510 dolláros fizetéséhez képest. Jelenleg 55 oktató szerepel a Peloton honlapján. Számos órát vezetnek a kerékpározástól a jógáig bezárólag.

A Peloton leépítése a 14 ezer fős vállalati munkaerő mintegy 20 százalékát teszi ki. A megszorítások várhatóan legalább évi 800 millió dolláros megtakarításhoz járulnak hozzá

– áll a cég sajtóközleményében. Felszámolja egy 400 millió dolláros ohiói gyár épületét is, ahol kerékpárok és futópadok gyártását tervezték.