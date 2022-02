Alaposan felpörgött a hazai fejlesztéspolitikai intézményrendszer, hiszen a technológiaváltó támogatási program (Ginop Plusz-1.2.3) újabb, januári benyújtási körében máris nyerteseket hirdettek – tudta meg a VG. Pályázati tanácsadók visszajelzései szerint ugyanis több projektgazda arról számolt be, hogy „szerződéskötés alatt” státuszt kapott. Ez meglehetősen gyors döntéshozatalra utal, miután a konstrukció keretében előbb január 19-től, majd január 27-től pályázhattak a kis- és középvállalkozások a támogatási forrásra. Először a felzárkóztatandó régiók (Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak- és Dél-Alföld) sorakozhattak fel a startvonal mögé, majd pedig az átlag feletti fejlettséggel rendelkező, szerencsésebb sorsúak (Közép- és Nyugat-Dunántúl, illetve Közép-Magyarország). Az előbbiek számára 80, az utóbbiaknak 20 milliárd forintot különítettek el.

Többszörös túljelentkezést lehetett tapasztalni, miután 242, illetve 50 milliárd forintnyi támogatási igény futott be.

Fotó: Oláh Tibor / MTI

A beruházási támogatások miatt pörög a Ginop Plusz, elvégre hasonlóan nagy érdeklődés mellett eddig a technológiaváltó támogatási program első körét bonyolították le (Ginop Plusz 1.2.1). A tavaly nyári lehetőség hatalmas rohamot hozott, be is érkezett 4804 támogatási kérelem együttesen 465 milliárd forintos támogatási igénnyel. Közülük végül 1720 projektgazda örülhetett, számukra 211 milliárdos forrást ítéltek meg. Az érintett cégek októberben értesültek az irányító hatóság döntéséről, és az év végéig hozzá is jutottak a pénzhez. Az operatív programban megnyíló további opciók azonban nem tömegpályázatok, sokkal inkább speciális vállalkozói igényeket kielégítő finanszírozási formák. Ilyen mindenekelőtt a Magyar Multi Program (Ginop Plusz 1.1.2) és a Zöld Nemzeti Bajnokok (Ginop Plusz 1.3.1). Az előbbinél még van lehetőség a pályázat benyújtásához szükséges IFKA-előminősítés megszerzésére, az utóbbinál viszont már nincs.

A beszédes elnevezésből adódóan a Magyar Multi Programban olyan jelentkezőket vár a kiíró, amelyek eddig is növekedési pályán voltak, saját termékkel rendelkeznek és exportorientáltak. Az érintettek szerencsés esetben kutatás-fejlesztési tevékenységet folytatnak, gyakran kockázatitőke-befektetés is segíti a szintlépésüket.

Legalább százmillió, legfeljebb 2,5 milliárd forint igényelhető, mozgástér pedig még bőven van, hiszen a százmilliárdos keret terhére eddig mindössze 45 pályázat futott be, 28,5 milliárdos igénnyel.

A Zöld Nemzeti Bajnokok program sem tömegpályázat, ez azokat a megújuló energiához kapcsolódó termelő-gyártó cégeket célozza, amelyek környezettudatosan működnek. A rendelkezésre álló forrásokat tekintve itt is van még lehetőség: 30 milliárd forintot különítettek el, eddig 58 beadványt regisztráltak, amelyek együttesen 20,9 milliárd forint támogatást igényelnek.

A 2021-2027-es uniós ciklusban a vállalkozások első számú pénzcsapja a Ginop Plusz, igaz, több szektor szereplői, így például az élelmiszergyártók számára inkább a Vidékfejlesztési Programban nyílnak lehetőségek. A Ginop Pluszban ezidáig 9513 pályázat futott be, 969 milliárd forint igénnyel, az irányítóhatóság jóváhagyása alapján 1755-en kaptak zöld utat, számukra 299 milliárdos fejlesztési forrást ítéltek oda. Közülük 1754 projektgazdának együttesen 222 milliárd forint már meg is érkezett a bankszámlájára.