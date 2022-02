Mi állhat a befizetetlen céges számlák hátterében?

A legtöbb esetben a befizetetlen céges számlák mögött az anyagi nehézségek, a fizetésképtelenség áll, ennek viszont több oka is lehet. Adódhat egy nagyobb kintlévőségből vagy akár egy rosszul teljesítő gazdasági évből is. Ráadásul tudjuk, hogy a vírusidőszak több szektor szereplőit is ideiglenes üzletbezárásra kényszerített, így sok esetben ez áll a számlabefizetések elmaradása mögött. Célszerű mindig, mindenki irányába időben rendezni a számlákat, azonban baj esetén az Intrum segítségével még a lejárt számlák rendezése is gördülékenyen megoldható.

Fotó: Andrey Popov / 123rf.com

Milyen következményei lehetnek, ha nem rendezzük időben céges számláinkat?

Első körben kaphatunk hivatalos levélben tett felszólítást, melyben megkér minket a számlakiállító, hogy rendezzük a lejárt számlákat felé. Ebben szerepel a számla összege, illetve az esetleges késedelmi napok az azokra vonatkozó kamattal, továbbá az új fizetési határidő megjelölése. is Ezután kaphatunk ügyvédi felszólító levelet is, azonban ez még nem jelenti eljárás indítását, de kilátásba helyezhet egy perlést, ha most sem teljesül a befizetés.

Fizetési meghagyás is érkezhet. Ilyen esetben a számlakiállító az összes szükséges dokumentummal (pl. számla, szerződés, stb.) felkeresi a közjegyzőt, aki felszólítja az adóst a fizetésre. Ha adósként ennek ellentmondunk, akkor polgári peres ügy is lehet később a dologból.

Követeléskezelőt is megbízhat a kintlévőségét beszedni kívánó cég. Ekkor már az adósságkezelővel fogunk egyeztetni, aki mindkét fél érdekében a számlabefizetést segíti elő - mindezt vállalható kompromisszumokra törekedve (pl. fizetési haladék, részletfizetés lehetősége, stb.).

Utolsó lépésként felszámolási eljárás indulhat cégünkkel szemben, ha nem rendezzük adósságainkat. Ez akkor indítható el, ha a számla lejártát követő 15 napon belül nem jelezzük, hogy nem értünk egyet a tartozással, vagy nem egyenlítjük ki azt. Ilyen eljárás csak nem vitatott összegre indulhat el, 200 ezer forintot meghaladó tartozástól. Nehéz helyzetben már mindenképpen érdemes ügyvéddel egyeztetni a teendőkről és lehetőségekről.

Hogyan előzd meg a bajt?

A kulcs a nyílt kommunikáció lehet partnereink felé. Ha anyagi nehézségekbe ütköztünk, akkor jelezzük a számlakiállító cégnek, kérjünk hosszabb fizetési határidőt vagy részletfizetési lehetőséget - még a nagyobb adósság felhalmozása előtt.

Ki segíthet a lejárt számlák rendezésében?

Pénzügyi szakember segítségét kérhetjük, amikor az adósságok kezdenek a fejünkre nőni. Ha valaki szakszerűen átlátja a céges pénzügyeket, akkor ütemezni tudja a teljesítést a befolyó összegek alapján, így kikeveredhetünk ebből a kellemetlen helyzetből.

A céges ügyvéd pedig támogathat minket, ha fizetési meghagyás elfogadásáról vagy egy esetleges felszámolási eljárásról van már szó a lejárt számlák miatt. De bármely eljárási hiba vagy hiányosság kapcsán is képviselheti érdekünket (pl. hiányos fizetési felszólítás, rendezetlen bizonylatok, nyilvántartás vagy szerződés esetében).

A pontos számlarendezés cégünk megbízhatóságának, pozitív megítélésének egyik fontos alapja, főként partnereink szemében. Ha azonban a negatív gazdasági körülmények miatt vagy egyéb okból nem tudjuk határidőre rendezni az aktuális számlákat, akkor azt jelezzük időben a számlakibocsátó felé. A jó kapcsolat megmaradása érdekében is fontos a nyílt kommunikáció, hiszen csakis így remélhetünk készséges segítséget a másik féltől.