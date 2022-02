Teljes csendben, mindenféle bejelentés nélkül leállította a saját vakcinájának gyártását a Johnson & Johnson – számolt be a Reuters brit hírügynökség a New York Times cikke alapján.

Az amerikai újságnak több olyan bennfentes is nyilatkozott, akinek rálátása volt a döntésre.

A leállás csak ideiglenes a New York Times értesülései szerint, várhatóan néhány hónap múlva ismét elindul a koronavírus elleni vakcina gyártása a cégnél. A lap kiemeli, arról nincs információjuk, hogy bármilyen problémát okozna az oltóanyagellátásban a leállás, sok helyen ugyanis betáraztak előre a cég vakcinájából.

A cég egyelőre nem kommentálta a hírt.

Fotó: SEBASTIAN BARROS / AFP

A vállalat vakcináját több bírálat is érte korábban, de a Reuters nem tért ki arra, hogy emiatt dönthettek-e a leállás mellett. Mint ismert: sokan azzal vádolták a Johnson & Johnson oltóanyagát, hogy halálos mellékhatásai is lehetnek. Decemberben több cikk is megjelent arról, hogy eddig bizonyítottan 57 személynél alakult ki vérrög képződési probléma, 36-an kerültek intenzív osztályra és kilenc ember, köztük hét nő és két férfi hunyt el az oltás után.

A cég vakcináját emiatt sok helyen nem is ajánlották már az oltásoknál, csak akkor, ha valaki kifejezetten ezt kérte.