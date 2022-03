Milyen volt a Yettel első hónapja? Hogyan fogadták az ügyfelek az új márkát?

Izgalmasan telt. A márkaváltást komoly előkészületek után léptük meg, a februári átmeneti időszakban arra törekedtünk, hogy a lehető legtöbb emberhez elérjen a Yettel érkezésének híre, és egy ismerősen csengő brand várja ügyfeleinket, amikor a tényleges váltás után kapcsolatba lépnek velünk. Széles körű hatást ért el a szokatlan hangzású új márkanév, és annak figyelemfelkeltő színei. Eleinte sokakat megmozgatott a név, mémesítették, születtek egészen szórakoztató ötletek is. Azt figyeltük meg, hogy minél inkább ismeri valaki a Yettelt, annál inkább kedveli a márkát. Március 1. után, vagyis amióta hivatalosan is Yettel Magyarország Zrt.-ként jegyezzük a céget, számos további részletet oszthattunk meg, többek közt a kitűzött márkacélt, hogy segítsünk az embereknek elérni az egyensúlyt az életükben. Felfedtük teljesen megújult lakossági tarifaportfóliónkat is, amiben nagy hangsúlyt kapnak a korlátlanságot biztosító lehetőségek, illetve leegyszerűsítettük a velünk való kapcsolattartást, amivel szintén megkönnyíthetjük ügyfeleink mindennapjait.

Hogyan befolyásolta a márkaváltás a működést, várhatóan mely területeken fogja erősíteni a vállalatot?

Már előtte is erős bizalmat tapasztalhattunk az ügyfeleink részéről. Hárommillió ügyfél kiszolgálása során, és az ezt támogató összetett rendszerekben természetesen előfordultak bökkenők, de alapvetően törekedtünk a magas szintű ügyfélélmény biztosítására, ebben az új márka már jó alapokra építkezhet. A Yettel márkacélhoz igazodva folytatjuk és továbbfejlesztjük az ügyfélközpontú gondolkodást, a márkaváltással párhuzamosan egy dedikált igazgatóságot hoztunk létre, amelynek mandátuma van ennek a folyamatos fejlesztésére. Kiváló minőségű, egyszerűen használható szolgáltatásokat biztosítunk, és olyan új termékeket vezetünk be a piacra, amelyek ezt a célt szolgálják. A korábbi márkánk ismertsége előnyt jelentett, de bizonyos szempontból konzerválta is, hogyan gondolnak ránk az ügyfeleink. A Yettellel új lendületet vehetünk, a megújult márkacélok és értékek mentén pedig olyan szolgáltatásokat építhetünk, amelyekre ma és holnap valóban szüksége van az ügyfeleknek.

Fotó: Peter Sorok

Több új szolgáltatást is indítottak tavaly, ez hogyan rendezte át a piacot?

A mobile-only szerepből kihívóként érkeztünk az új területekre, reálisan nem lehettek olyan elvárásaink, hogy néhány hónap alatt az újonnan indított szolgáltatások átrendezzék a piacot, de úgy látjuk, felrázták azt: egyre többen ismerik meg és egyre többen választják az általunk kínált otthoni internet vagy vezetékes üzleti szolgáltatásokat, mi pedig folyamatosan dolgozunk azon, hogy egyre több ügyfelünk számára elérhetőek legyenek ezek a lehetőségek. Figyelünk az eddigi, széles körű ügyfél-visszajelzésekre, és azt gondolom, nem titok, hogy már az új területeken is egyes szolgáltatások továbbfejlesztésen dolgozunk.

A 3G-képes telefonok csereprogramjáról mik az első tapasztalatok? Illetve hol tartanak az előkészületek a 3G lekapcsolásához?

Nagyszerű kezdeményezésnek tartom, hogy hatóság támogatja az ügyfeleket az új technológiák elérésében, a program kiváló példa arra, hogy szabályozó és szolgáltatók hogyan tudnak együttműködni. Élénk az érdeklődés, és a program hatására céltudatosan érkeznek hozzánk a kedvezmény érvényesítéséért az ügyfelek, akik egyértelműen a belépő szintű készülékeket keresik, a legtöbbet ebben a kategóriában értékesítünk a program keretében. A 3G kivezetése egy nagyszabású és előremutató feladat, a folyamatos tájékoztatás és a kedvezményes készülékcsere lehetősége mellett hálózati oldalon is alapos előkészületeket teszünk: kisebb területeken teszteljük a 3G lekapcsolását, és annak hatásait, amiből fontos következtetéseket vonhatunk le a technológia későbbi teljes, és leginkább ügyfélközpontú kivezetéséhez.

Készen állunk arra, hogy idén júniusban a 900 MHz-es tartományban kivezessük a 3G-t,

ezzel további kapacitást biztosítsunk a modernebb technológiáknak, növelve hálózatunk képességeit, ami az ügyfeleink folyamatosan növekvő mobilnetigényét szolgálja ki.

Milyen hálózatfejlesztéseik voltak eddig az idén?

Folytatjuk az 5G fókuszú mobilhálózati fejlesztéseket, illetve az 5G rádióhálózat igényeit kiszolgáló maghálózati fejlesztéseket végzünk. Országosan már több mint 250 bázisállomáson érhető el a Yettel 5G-s szolgáltatása. Az 5G hálózatot használó ügyfeleink száma az elmúlt tíz hónapban közel tízszeresére, míg az 5G-n forgalmazott adatmennyiség ez idő alatt mintegy tizenötszörösére nőtt. Az egyre elérhetőbb árfekvésű 5G-képes telefonok és a dinamikus hálózatfejlesztés mellett az 5G szerepének további gyors erősödését jósoljuk erre az évre. Valamint dolgozunk új üzleti hálózati szolgáltatásokon is. A mobil üzletágból már tavaly nyitottunk az otthoni internet és vezetékes üzleti szolgáltatások irányába, sőt az ősszel indított menedzselt tűzfalszolgáltatással fontos lépést tettünk a komplex üzleti informatikai szolgáltatóvá válás felé. Még idén több izgalmas bejelentésre készülünk.

Valamivel több mint egy éve van Magyarországon, milyennek értékeli az eddigieket? Mennyire más a magyar piac, mint a szlovák?

A járvány kellős közepén érkeztem a cég élére, több hónapig nem is láttam a teljes magyarországi csapatot egyben, sok új kollégáimat csak online meetingeken ismertem meg. Ez kétségtelenül nehezítette a munkát, mégis sikeresnek ítélem az elmúlt időszakot, a hálózatfejlesztést célzó beruházásokkal sokat tettünk az ügyfélélmény növeléséért és hálásak lehetünk ügyfeleink bizalmáért, és üzletileg is sikeres évet zártunk. A szlovákiai O2, amelynek a vezérigazgatója voltam, harmadik cégként lépett a piacra, így az az erős verseny, amit itt a fix szolgáltatások területén látok, annak Szlovákiában is tanúja voltam. Annak ellenére, hogy a piaci dinamika némileg eltérő, a belépés és a fejlődés helyzete meglehetősen hasonló. Ha Peter Gazikot, mint magánszemélyt kérdezi, sok hasonlóságot látok a magyar és a szlovák emberek között, ami számomra egy igen pozitív élmény. Legtöbbet a fővárosban tartózkodom, nagyon kedvelem Budapest hangulatát, kedves emberekkel találkozom és az ország hírnevének megfelelően nagyon könnyű kiváló magyar borokat találni.