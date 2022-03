Az MKB Csoport történetének egyik legsikeresebb évét zárta 2021-ben. Milyen tényezők állnak a kiugró eredmény mögött?

Valóban az egyik legsikeresebb évünket zártuk 2021-ben, hiszen az egyszeri tételek nélkül számított adózott nyereség 77,7 milliárd, az átfogó eredmény pedig 57,7 milliárd forintot ért el. Ha azt vizsgáljuk, hogy milyen tényezők vezettek ehhez a sikerhez, akkor elsősorban azt emelném ki, hogy az MBH csoport – beleértve az MKB-t is, mint a Bankholding vezető bankját – rendkívül jól képes alkalmazkodni a változásokhoz. Ez a képesség onnan ered, hogy a Magyar Bankholding három tagbankjának komoly átalakulási folyamaton kellett keresztülmennie az elmúlt években.

Az MKB-nak egy szanálási periódus után kellett felépítenie üzleti modelljét, miközben elindította a digitális transzformáció folyamatát is, amely a jövő sikerét alapozza meg a teljes bankcsoportnál.

A Takarékbanknál több mint száz szövetkezeti hitelintézet integrációja jelentett óriási kihívást, amit 2019-re sikerrel végrehajtott,

a Budapest Banknak pedig úgy kellett helyt állnia a piacon, hogy a 2015-ös állami tulajdonba kerülés nyomán a korábbi tulajdonosa, a GE Capital gyakorlatilag kihúzta alóla a teljes vállalatirányítási folyamatát, amelyet újra kellett építenie.

Ezek az alkalmazkodási képességek pedig most összeadódtak, és óriási előnyt jelentenek a jelenlegi, gyorsan változó környezetben.

Milyen változásokra gondol, és hogyan érintik ezek a bankcsoportot?

A külső tényezők közül talán a legfontosabb a koronavírus-járvány okozta hosszan tartó negatív gazdasági hatás, amely oda vezetett, hogy a korlátozások miatt világszerte csökkentek a termelőkapacitások. A válságot enyhítő kormányzati intézkedések, valamint az átoltottság növekedésével kialakult pozitív piaci hangulat nyomán hirtelen megnövekedett piaci keresletet nem tudta ellátni a kapacitásgondokkal küzdő kínálati oldal. Ebből jelentős inflációs nyomás alakult ki, aminek enyhítésére a jegybankok a kamatemelési politika mellett döntöttek. Az MKB-nak – és a másik két tagbanknak – gyorsan el kellett döntenie, hogy ebben a helyzetben merre induljon el, hogyan tudja üzletpolitikáját a megváltozott körülményekhez igazítani és értékes ügyfélkörét megőrizni. Az elért eredmények tükrében bátran kijelenthetjük, hogy jól reagáltunk a makrogazdasági kihívásokra. A kormányzat és a Nemzeti Bank által indított válságkezelő programokban kiemelt partnerséget ajánlottunk – egyrészt mert az ügyfeleink minél szélesebb körű részvétele ezekben a programokban növelte a pénzügyi biztonságukat, másrészt magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező bankként fontos volt számunkra, hogy aktívan részt vegyünk a hazai gazdaság serkentésében. Itt az EXIM, az NHP Hajrá vagy a Széchenyi Program konstrukcióira gondolok elsősorban – ezzel a szemlélettel új ügyfelek bizalmát is megszereztük, és sikeresen kezeltük a befektetéseiket és szabad pénzeszközeiket is. Utóbbinak – tehát a betétállomány gyors növekedésének – köszönhetően kiválóak a likviditási pozícióink, ami nagyon biztató a további növekedési lehetőségeink szempontjából. Szembe kellett néznünk emellett az árfolyam- és kamatkörnyezet gyors változásával is, amelynek kezelésére megoldásokat kellett kidolgozni ügyfeleink számára, és emellett a bankcsoport likviditásfeleslegét is eredményesen kellett menedzselnünk. A külső környezet változásaira tehát összességében jól – és sokszor proaktívan – reagáltunk az elmúlt időszakban. Ami pedig a belső változásokat illeti, a 2020-ban megkezdett integrációs folyamattal párhuzamosan digitális transzformáció is zajlik az MKB-nál és a Magyar Bankholding Zrt. további tagbankjainál egyaránt, amelyből számos előnyünk származik, így például sok, mára feleslegesnek bizonyuló és nagy költséggel járó fejlesztést, beruházást leállítottunk. Ennek köszönhetően működési költségeink is moderáltan emelkedtek 2021-ben. Tehát az, hogy jól és gyorsan tudtunk reagálni a bennünket érintő külső és belső változásokra, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az MKB eredményesen zárta a 2021-es üzleti évet.

Fotó: KALLUS GYÖRGY / VG

Melyek azok az eredmények, amelyekre különösen büszkék 2021 kapcsán?

A szanálást követő restrukciós időszak végével az elmúlt évben ismét aktívan tudtunk foglalkozni saját üzleti modellünk újraépítésével. Az MKB hagyományosan a külkereskedelem-finanszírozásban, a nagyvállalati üzletág kiszolgálásában, a faktoringban és a privát banki szolgáltatásokban erős, és egyértelműen az a törekvésünk, hogy ezeken a területeken visszaszerezzük, illetve tovább erősítsük pozícióinkat, amit sikerrel teljesítettünk az év során. Ennek eredményeként a teljes nem pénzügyi vállalati bruttó hitelállomány 26 százalékkal 601,3 milliárd forintra nőtt, míg a betétállomány 21,2 százalékkal 1143,6 milliárd forintra bővült 2021-ben, és nagyon sikeres volt a vállalati ügyfeleknek kínált dolgozói csomagunk is. A másik kulcselem a digitális üzleti modell bevezetése, amelynek révén digitális felületre tereljük szolgáltatásainkat: erre példa az ATM-hálózat teljes megújítása, a digitális ügyfélhívó, az online igényelhető személyi kölcsön bevezetése vagy a mobilbank fejlesztése. A digitalizáció kapcsán viszont feltétlenül meg kell említeni, hogy azt a bankok eltérően értelmezik: miközben versenytársaink egy részénél az átalakulás elsősorban a közvetlen ügyfélkapcsolatra korlátozódik, addig nálunk a teljes működést érinti a transzformáció, egész egyszerűen azért, mert így tudunk egyszerre gyors és árban versenyképes szolgáltatásokat nyújtani.

Március végével egyesül az MKB Bank és a Budapest Bank. Milyen fő paraméterekkel rendelkezik majd az egyesült pénzintézet?

Az MKB Bank a Magyar Bankholding vezető pénzintézete, tavalyi eredménye a többszöröse a másik két tagbankénak, mérlegfőösszege pedig több mint 19 százalékkal gyarapodott az elmúlt egy évben, ezzel az év végére meghaladta a 3300 milliárd forintot. Az áprilistól működő, egyesült MKB Bank pedig már több tekintetben önmagában is a második legnagyobb hazai bank lesz: 66 városban összesen 143 bankfiókkal, valamint 184 ATM-mel szolgáljuk majd ki az ügyfeleinket. A lényeg viszont nem pusztán a fiókok számában vagy az ATM-hálózat nagyságában rejlik, hanem abban, hogy az ügyfelek mit nyernek ezzel az egyesüléssel. Ennek kapcsán pedig azt kell látni, hogy az MKB és a Budapest Bank is más-más szegmensekben erős: előbbi a nagyvállalati, treasury, privát banki területen, míg utóbbi elsősorban a mikro-, kis- és középvállalkozások kiszolgálásában, illetve a lakossági jelzálog- és fedezetlen hitelek értékesítésében. Az egyesülés révén ezek az erősségek összeadódnak, tehát az ügyfeleink egységes, de jóval szélesebb termékpalettát érhetnek el, a megszokott magas szolgáltatási színvonal mellett.

A két bank egyesülése nyomán nyilván lesznek párhuzamosságok, például az értékesítési hálózatban, amelyekkel előbb-utóbb foglalkozni kell. Erre csak a Takarékbank jövőre várható csatlakozása után vagy folyamatában kerül sor?

A fiókhálózatnál racionalizálás helyett modernizációról beszélnék inkább, és itt most nem üres marketingszövegről van szó. Az első dolog, amit biztosítanunk kell, hogy a szolgáltatásaink a digitális felületeken bármikor, bárhol elérhetők legyenek, hiszen a banki műveletek legnagyobb része nem igényel személyes találkozást. Ha pedig a digitális felület már hatékonyan működik az ügyfeleink kiszolgálásában, akkor a fióki modernizációt az ügyfeleik összetettebb, bonyolultabb pénzügyi és befektetési szolgáltatási igényeihez kell igazítani, a fizikai egységeknél a személyes kapcsolatra, a tanácsadásra helyezve a hangsúlyt. Azt is látni kell, hogy az MKB és a Budapest Bank is elsősorban a nagyobb városokban, megyeszékhelyeken van jelen fiókjaival, és ha a szolgáltatásainknál egyszerre kívánunk megfelelni a rugalmasság, a gyorsaság és az elérhetőség követelményeinek, fontos, hogy elkerüljük a párhuzamosságokat és a nehézkes ügyviteli folyamatokat. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy ha elfogadható áron kívánjuk nyújtani a szolgáltatásainkat, hatékonyan kell működnünk, tehát szükség van a fiókhálózat és a belső folyamatok racionalizálására. Így tudjuk az ügyfeleink számára nyújtott értékajánlatunkban a minőséget, a rugalmasságot és a megfelelő ár-érték arány fenntartását biztosítani.

Az viszont változatlanul prioritás a Magyar Bankholdingnál, hogy a jövőben is a legnagyobb fiókhálózatot működtessük Magyarországon, és a vidék bankjaként jelen legyünk a kisebb városokban, településeken is.

A digitális felületek használatának további erősítéséhez viszont az ügyfelek egy részénél a digitális készségek fejlesztésére is szükség van, hiszen a szolgáltatási színvonal semmiképpen sem szabad, hogy sérüljön, erre jelentős hangsúlyt helyezünk a jövőben.

Az idei évre milyen eredményeket várnak?

Az alap, amelyet tavaly lefektettünk, nagyon szilárd, miközben az ügyfelek bizalma is erősödik irántunk. 2022-ben alapvetően három tényező befolyásolhatja a pénzügyi teljesítményünket: az erősödő infláció, a növekvő kamatszint és a lassuló gazdasági növekedés. Az emelkedő kamatszint alapvetően kedvező számunkra, leginkább azért, mert a kamatbevételeink emelkednek. Az inflációs nyomás erősödése viszont már költségnövekedéssel is együtt jár, ami a bankfúziós és digitális transzformációs projekt költségvetését is érintheti. A bankfúziós folyamat felgyorsítása nyomán – amelynek végdátuma 2023 májusa, a Takarékbank beolvadása – viszont mi hamarabb ki tudjuk használni a költségszinergiák nyújtotta lehetőségeinket, ami azonnali költségcsökkenést eredményezhet, az üzleti együttműködések pedig a bevételek gyors növekedésével járhatnak együtt. Ezek összességében elegendőek lehetnek arra, hogy az átalakítási projekt teljes időszakát figyelembe véve a bankfúzió és a digitális transzformáció egyszeri költségeit fedezzék. A 2022-es évben mindenképpen az elért nyereség jelentős növekedésével számolunk. Az orosz–ukrán konfliktus pedig közvetlenül nem érint minket, miután nincsenek sem ottani kitettségeink, sem kockázatos pozícióink.

Mi lehet a hozadéka a CIG Pannóniával folytatott, a közelmúltban bejelentett stratégiai együttműködésnek?

A biztosítási konstrukciók a bankoknál általában másodlagos termékekként működnek, részben azért, mert két, sok szempontból eltérő piacról van szó. Tehát a biztosítókkal folytatott együttműködés többnyire kimerül abban, hogy – támaszkodva a nagy fiókhálózatra – egy adott bankban egy vagy több biztosító termékére is lehet szerződést kötni. Mi viszont olyan partnert kerestünk, amely a digitális átalakulásunk során termékfejlesztési kapacitással is tud támogatni bennünket, miközben jól ismeri a piacot, olyan kínálati palettát kialakítva ezáltal, ami maximálisan idomul az ügyfeleink igényeihez. Az elérhető termékpalettát persze folyamatosan fejleszteni kívánjuk, alkalmazkodva a változó ügyféligényekhez is. Meggyőződésem, hogy ez az együttműködés mindkét érintett fél számára komoly fejlődési lehetőséget rejt, miközben az ügyfelek is profitálnak belőle.