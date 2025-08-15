Nagyon rossz hírt kapott Robert Fico a szlovák gazdaságról: nem történt ilyen majdnem két éve

Közel kétéves csúcsra, 4,4 százalékra gyorsult az éves infláció Szlovákiában az ország statisztikai hivatalának (SÚSR) pénteki adatközlése szerint. A drágulás mértéke a közlekedésben volt a legenyhébb, 1,5 százalékos szinten, ugyanakkor az oktatási szektorban az infláció a 10 százalékot is elérte.

Fotó: Anadolu via AFP

A 19 hónapja nem látott drágulásra a legnagyobb hatást az élelmiszerek és alkoholmentes italok árainak emelkedése gyakorolta, melyek 3,1 százalékkal lettek drágábbak. Ezen belül is kiemelkedő volt az étolajok és zsiradékok árának 14,6 százalékos emelkedése, de

több mint 10 százalékot drágult a tej, sajtok, a tojás és a gyümölcs is, míg az alkoholmentes italoknál 19,2 százalékot nőttek az árak.

A vendéglátóiparban 9,5 százalékos éves drágulást mutattak ki, míg az alkoholos italok és dohányáruk inflációja 6,7 százalékos volt, mivel a borok ára 16 százalékkal ment feljebb.

Szlovákia miniszterelnökének más gondja is van

Robert Fico szlovák miniszterelnöknek nemcsak a drágulás miatt főhet a feje, hiszen újabb konfliktusba keveredett Ukrajnával, miután a Trump–Putyin-találkozó kapcsán megjegyezte, hogy „régi afrikai igazság, gyakran idézik: nem számít, hogy az elefántok verekednek vagy szexuális kapcsolatot létesítenek egymással, a fű mindig szenved”. Bárhogy is alakulnak az elefántok augusztus 15-i tárgyalásai, a fű fog szenvedni, ebben az esetben Ukrajna.

A szlovák kormányfő megszólalása természetesen kiverte a biztosítékot Kijevben és az ukrán külügyminisztérium nyílt jegyzékben utasította rendre Ficót.