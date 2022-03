Múlt héten hétfőn, március 21-én érdemi döntést hozott a Kúria a Nitrogénművek Vegyipari Zrt. és társai azonnali jogvédelem tárgyú ügyében – erről a Kúria kommunikációs osztálya adott tájékoztatást a VG-nek. Ez az a procedúra, amely arról szól, hogy ki kell-e fizetnie a Bige László érdekeltségébe tartozó cégcsoportnak a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) rá kiszabott rekordbírságát. A nagyvállalkozó tavaly október óta igyekszik elérni, hogy függesszék fel a több mint 11 milliárd forintos büntetés végrehajtását. A Kúria döntése volt az utolsó mozzanat a hosszúra nyúlt jogi folyamatban, az jogerős.

Fotó: SIMON MORICZ-SABJAN

Bár az egyelőre nem ismert, hogy a legfőbb hazai bírói fórum milyen álláspontra helyezkedett a kérdésben, az biztos, hogy Bige Lászlónak az országgyűlési választásig nem kell átutalnia a bírság összegét. A Kúria kommunikációs osztálya azt közölte lapunkkal, hogy a döntés tartalmáról csak azt követően ad tájékoztatást, hogy megtörtént a végzés kézbesítése az érintettek részére. Ehhez előzetesen a végzést is meg kell szövegezni, amire tudomásunk szerint 30 nap áll rendelkezésre. Vagyis április végénél előbb aligha ismerhetik meg hivatalosan is a felek a Kúria döntését és indoklását.

A VG megkeresésére a GVH megerősítette, hogy a Kúria tájékoztatása szerint megszületett az azonnali jogvédelemről szóló végzés, de ez jelenleg „írásba foglalás alatt van”. Ennek kapcsán kiemelték, hogy a döntés még nem érkezett meg a GVH-hoz, így egyelőre nem tudnak a tartalmáról információval szolgálni.

A Bige-csoport és a versenyhatóság között nemcsak a bírság kapcsán van vita, hanem magát a műtrágyakartellt megállapító GVH-határozat miatt is, amelyet a Nitrogénművek Zrt. a Fővárosi Törvényszéken támadott meg. Ennek állásáról a GVH-nak ugyancsak nincs tudomása, forrásaink mindenesetre úgy fogalmaztak, hogy „Bigéék foggal-körömmel védekeznek”. Bár a jogorvoslati eljárás elbírálása már tavaly óta zajlik, az, hogy eddig érdemben nem történt előrelépés, nem számít rendkívülinek. A GVH emlékeztetett rá, hogy a tapasztalatok szerint a versenyfelügyeleti határozatokkal szembeni, tartalmi jogorvoslatok elbírálása hosszabb ideig is eltarthat. Mindezt a statisztika is alátámasztja: a 2010 és 2020 között lezárult kartellügyekben a bírósági felülvizsgálat – a rendkívüli jogorvoslatokkal együttesen – átlagosan 4 év 2 hónapig tartott.

Vagyis a jogorvoslat még bőven időn belül van, a büntetés kifizetésének összességében fél éven át tartó blokkolása viszont már soknak tűnik. A több mint 11 milliárd forintos büntetést a versenyhivatal még október 22-én szabta ki a Nitrogénművek Vegyipari Zrt.-re és vállalkozáscsoportjára. Ennek kiegyenlítésére harminc nap állt rendelkezésre. Az összesen hat érintett Bige-vállalkozás azonban november végén keresetet nyújtott be a határozattal szemben, és azonnali jogvédelem iránti kérelemmel fordult a bírósághoz. Az eljáró Fővárosi Törvényszék december 21-én utasította el a beadványt, és mondta ki, hogy a Nitrogénművek csoportnak át kell utalnia a műtrágyakartellben rá kiszabott bírságot. A vállalkozások ezt a végzést is megtámadták, és idén január 5-én fellebbezést terjesztettek elő. Ebben illetékes a Kúria.

A műtrágyakartell a GVH megállapításai szerint az elmúlt időszak legjelentősebb versenykorlátozó magatartása, amely 2009 és 2016 nyara között zajlott. Összesen 11 cég ellen indult vizsgálat, közülük nyolc kapott bírságot, együttesen 14,1 milliárd forintot. A Hőgyészi Agrokémia Kft. és a Cargill Magyarország Kereskedelmi Kft. időben fizetett, a Nitrogénművek csoport azonban nem, ugyanis tagadja a jogsértést.