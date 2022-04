Pécs: otthonos, kényelmes, modern

A Dél-Dunántúl egyik legmodernebb hipermarkete lett a pécsi Siklósi úti INTERSPAR, amely rekordidő, alig fél év alatt újult meg, így áprilistól a vevők már egy, a 21. század technológiai és minőségi elvárásainak megfelelő létesítményt vehetnek birtokukba. Az üzletben tovább bővült a speciális igényeket kielégítő termékek választéka, kiemelt helyre kerültek az egészségtudatos táplálkozást segítő, valamint a bio- és diabetikus élelmiszerek. A gyorsabb bevásárlást önkiszolgáló kasszarendszer segíti. Az üzlet bejáratánál található a helyben készült ételeket kínáló INTERSPAR to Go egység, ahol nemcsak elvitelre ajánlanak egészséges és jóízű fogásokat, de akár helyben, kellemes körülmények között is elfogyaszthatják azokat a vendégek.

A 84 dolgozónak munkát biztosító pécsi INTERSPAR-ban a 4 milliárd 670 millió forintos beruházásnak köszönhetően átalakult az üzlet eladóterének teljes elrendezése, amely a felújítást követően modern, mégis otthonos érzést és kényelmet közvetít. Új, energiatakarékos hűtőbútorok, zöldséges állványok, pékségbútorok és kasszák kerültek a belső térbe. A napelemes rendszernek és az előadótérben kiépített LED-világításnak köszönhetően az épület elektromos igényeit takarékosan elégítheti ki, illetve az új szén-dioxid alapú hűtéstechnikai rendszer szintén környezetkímélő megoldás. Az egység teljes területén ingyenes wifi szolgáltatás érhető el.

A SPAR online-shop és annak áruházi átvételi lehetősége egyre népszerűbb, ezért a pécsi hipermarket újjáépítésekor is szem előtt tartották, hogy ezt a vásárlási formát támogassák. A vásárlók heti hat napon keresztül kétórás idősávokban vehetik át itt az online leadott rendelést.

Új szupermarket nyílt a Lurdy Házban

Több, mint 800 millió forintos beruházásból új SPAR-üzlet nyílt Budapesten, a Könyves Kálmán körút 12-14. szám alatti Lurdy Házban. A bevásárlóközpont földszintjén, 1800 négyzetméternyi területen, közel a parkoló bejárathoz kapott helyet a korszerű létesítmény. A belső eladótér modern hűtőbútorokkal, zöldségesállványokkal, pékáru pultokkal került átadásra, amelyek megkönnyítik és kényelmessé teszik a vásárlást. Az üzlet bejárata mellett kialakítottak egy SPAR to Go egységet is, helyben készült friss ételek, valamint saláták és desszertek széles választékával.

Fotó: MolnarZsolt

Az üzletbe belépve a zöldségosztály fogadja a vásárlókat, majd ezt követi a pékség, és a kényelmi termékekkel megtöltött hűtősziget. A kiszolgálópulttal szemben található a csomagolt friss csemege-, és hústermékeket kínáló hűtősor, majd a tejosztály vezeti át a vásárlókat az eladótér további részeibe. Az italosztály külön térben kapott helyet, itt az üdítők mellett megtalálható a hazai kézműves sörök széles választéka és neves termelők borai közül is válogathatnak a vevők. Az áruház kialakítása során külön figyelmet szenteltek a környezetbarát technológiáknak, így az üzlet LED-világítást kapott, emellett hővisszanyerést alkalmazó hőszivattyús rendszer került kialakításra.

Kívül belül megszépült az ócsai áruház

Megújult arculattal és kínálattal várja régi és új vásárlóit az ócsai SPAR szupermarket, a Szabadság tér 1. szám alatt. A közel 800 millió forintos beruházás révén új berendezéseket kapott az üzlet: új hűtőbútorok, zöldséges állványok, pékségpultok kerültek az eladódérbe, emellett a kasszasor is megújult. Nemcsak a belső design felel meg így immár a mai kor követelményeinek, hanem az épület homlokzata is megszépült. Az üzlet korábbi eladóterének méretei nem változtak, de az átrendezésnek és az új bútoroknak köszönhetően átlátható, szellős, kényelmes környezetben vásárolhatnak az üzlet látogatói.

Külön hangsúlyt kapott a frissáru kínálat: az áruházba lépve elsőként a helyben sütött pékáruk, a kényelmi termékekkel megtöltött hűtőpult és a zöldségosztály fogadja a vevőket, akik a grillpult meleg-étel kínálatából is válogathatnak itt.

A kiszolgálópult, a csomagolt, friss csemege-, és hústermékeket kínáló hűtők logikus és az ergonómiai szempontoknak is megfelelő elrendezése kényelmes választási lehetőséget nyújt. A tejosztályból vezet át az út az italosztályhoz és a mirelit részleghez, amellyel a teljes bevásárlási kör elérhető. Az eladótérben energiatakarékos LED-világítás került beépítésre, a hűtést pedig új, környezetkímélő szén-dioxid alapú rendszer biztosítja.

Fotó: MolnarZsolt

Modernizált SPAR Gyöngyösön

Több mint 260 millió forintos beruházás révén megújult a gyöngyösi SPAR szupermarket is. A modernizált üzletben részben új, részben pedig újrahasznosított üzletberendezés került beépítésre. Az áruházba lépve a zöldségosztály, majd a tejtermék, csemege, hús és frissáru termékek fogadják a vevőket, majd innét tovább haladva a csemege kiszolgáló pultot és a pékáru osztályt találják. Új szolgáltatással is gyarapodott az üzlet: az áprilisi újranyitásától kezdve immár meleg ételt kínáló grillpult is várja a vásárlókat. A belső terek mellett az épület homlokzati megjelenése is megújult. Az eladótér területén LED-világításra cserélték a korábbi fényforrásokat, emellett az energiafogyasztás csökkentése érdekében új, zárható ajtajú hűtőbútorok kerültek beépítésre.