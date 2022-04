A mozilátogatók száma az idei év első három hónapjában még messze elmaradt a pandémia előtti időszakban mért nézőszámoktól – mondta a VG-nek Buda Andrea, a Cinema City PR- és marketingigazgatója. Az artmozik pedig a tavaly májusi újranyitás óta a világjárvány előtti nézők felét tudták csak hozni, ez 386,5 ezer főt jelentett – válaszolta lapunknak Répás Ágnes, a Budapest Film Zrt. kommunikációs vezetője.

A Filmforgalmazók Egyesületének adatai szerint két film, a Batman és az Uncharted csaknem egymilliárd forintos árbevételt hozott a kasszákba. A Pókember – Nincs hazaút pedig már át is lépte az egymilliárd forintos forgalmat és 609 ezer nézőt vonzott a vásznak elé a bemutatója óta eltelt 16 hét alatt.

Az utóbbi film a Covid előtti időszakban is a top három film közé került volna, nem véletlenül emelte ki Buda Andrea, hogy ez most az egyik blockbuster, vagyis kasszasiker. A Pókember a premier hétvégéjén minden idők harmadik legnagyobb bevételét és negyedik legnagyobb nézőszámát hozta, a multiplex hálózat marketingigazgatója szerint ez is azt támasztja alá, hogy nem kell még temetni a mozizást.

A legnézettebb tíz filmet március 31-e és április 3-a között 126,3 ezren tekintették meg, ami 222,8 millió forint bevételt jelentett a filmforgalmazóknak.

Érdekesség, hogy ezt megelőzően még csak 114,1 millió forintja származott a mozisoknak a jegyértékesítésből, vagyis egyik hétről a másikra 95 százalékos ugrásnak örülhettek a mozisok. Április második felétől várhatóan még telítettebbek lesznek a mozik, hiszen jön a Sonic második része, májusban egy új Marvel-film kerül a vásznakra, nyáron pedig jön a Top Gun: Maverick, a Jurassic World: Világuralom, a Minyonok, illetve a Thor új része. Karácsony előtt pedig bemutatják az Avatar második részét. Buda Andrea kiemelte, utóbbiak mindegyike több százezer nézőt jelenthet, példaként említette, hogy

anno 2010-ben az Avatarra 1,5 millióan voltak kíváncsiak.

Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld

Az idén 180-220 bemutatóval számolnak, ami hetente legalább 2-3 új filmet jelent, ugyanakkor az látszik, hogy az alkotások sokkal tovább maradnak műsoron, mint korábban. A járvány előtt átlagosan hetente 4-7 új filmet mutattak be, évente több mint 350-et. Ez a kisebb moziknak nehézséget is jelentett, nagyon gyorsan le kellett venni a műsorról a premierfilmeket.

A multiplexekhez képest kevesebb mozival rendelkező artmozik tehát 11 hónapja nyitottak újra. A hat művészmozit üzemeltető Budapest Film Zrt. nevében Répás Ágnes kiemelte: a harmadik hullám idején – 2021 novemberétől – ugyan már nem kellett bezárni a filmszínházakat, de a járvány méretei és a korlátozások miatt ismét a legjobb mozis időszak veszett el. A kommunikációs vezető emlékeztetett: a pandémia alatt összesen kilenc hónapig voltak zárva a mozik, több mint fél éven át pedig Covid-korlátozások mellett működtek.

Most viszont mozgalmas hónapba léptek, hiszen áprilisban több fesztivál is nézőcsalogató lehet, Répás Ágnes becslései szerint az érdeklődők száma meghaladja a 400 ezeret is. Így, ha a teljes évet szeretnénk összehasonlítani a Covid-hatásokat kiszűrve, a 2019-es bázisévvel, akkor a korábbi látogatószám 60 százalékát produkálták tavaly májustól mostanáig az artmozik.

A Budapest Film kommunikációs vezetője úgy fogalmazott, hogy javul ugyan a helyzet, de az utolsó "békeév" nézőszámaitól még messze vannak. A Távmozi eddigi nézőszáma 50 ezerre tehető, ami sokat jelentett a bezárás alatt, de természetesen nem pótolhatta sem az igazi moziélményt, sem pedig a hiányzó bevételeket.

A legnézettebb filmekkel kapcsolatban a szakember megjegyezte: az artmozi-hálózatban 14 ezren voltak kíváncsiak A világ legrosszabb embere című alkotásra, amit más helyszínekkel együtt összesen 16 ezren láttak.

Utóbbi szempont szerint a képzeletbeli dobogóra a Még egy kört mindenkinek és A feleségem története fért még fel, amelyeket 15,5, illetve 14,7 fizetőnéző tekintett meg.