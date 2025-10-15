Soha nem történt még olyan a Magyarországra érkező orosz gázzal, mint most: majdnem szétdurran a Török Áramlat
Új rekordot dönthet az orosz gázimport Magyarországon 2025 végéig – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A Facebookon közzétett bejegyzése szerint az év során eddig több mint hatmilliárd köbméter földgáz érkezett Oroszországból, ami napi 21 millió köbmétert meghaladó mennyiségnek felel meg.
A miniszter hangsúlyozta, hogy ezek a szállítások kulcsszerepet játszanak Magyarország energiabiztonságában, és a kiesésüket az ország jelenlegi infrastruktúrája nem tudná pótolni.
Mi a több forrásból származó, diverzifikált energiabeszerzésben vagyunk érdekeltek – nem pedig a jól működő, megbízható szállítási útvonalak elvágásában
– írta.
Kifizetődik az orosz gázimport fenntartása
Szijjártó szerint az orosz gázszállítás leállítása „felelőtlen és veszélyes döntés” lenne, különösen annak fényében, hogy Magyarország továbbra is a Török Áramlaton keresztül jut a legtöbb földgázhoz. A külügyminiszter Moszkvában, az Orosz Energiahéten is megerősítette: hazánk gázellátása a Török Áramlat nélkül nem lenne biztosítható.
A miniszter korábban a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon arról beszélt, hogy Magyarország idén 8-8,5 milliárd köbméter orosz földgázt kap a Török Áramlaton keresztül, és a jövő évben is hasonló mennyiséget vár. A szállított gáz mintegy kétmilliárd köbméterét Magyarország továbbexportálja Szlovákiába. Az elmúlt években az ország teljes földgázfelhasználása évi tízmilliárd köbméter körül mozgott.
