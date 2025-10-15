Deviza
Gazprom
Török Áramlat
energiabiztonság
Szijjártó Péter
orosz gázimport

Soha nem történt még olyan a Magyarországra érkező orosz gázzal, mint most: majdnem szétdurran a Török Áramlat

Minden korábbinál több orosz földgáz érkezhet idén Magyarországra – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A Török Áramlaton keresztül már meghaladta a hatmilliárd köbmétert az orosz gázimport, és az év végéig új csúcs jöhet.
VG
2025.10.15., 21:57
Fotó: shutterstock

Új rekordot dönthet az orosz gázimport Magyarországon 2025 végéig – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A Facebookon közzétett bejegyzése szerint az év során eddig több mint hatmilliárd köbméter földgáz érkezett Oroszországból, ami napi 21 millió köbmétert meghaladó mennyiségnek felel meg.

SZIJJÁRTÓ Péter; BLANÁR, Juraj orosz gázimport
Szijjártó Péter szerint újabb rekordot döntött az orosz gázimport, amely tovább erősíti Magyarország energiabiztonságát / Fotó: KKM

A miniszter hangsúlyozta, hogy ezek a szállítások kulcsszerepet játszanak Magyarország energiabiztonságában, és a kiesésüket az ország jelenlegi infrastruktúrája nem tudná pótolni.

Mi a több forrásból származó, diverzifikált energiabeszerzésben vagyunk érdekeltek – nem pedig a jól működő, megbízható szállítási útvonalak elvágásában

– írta.

 

Kifizetődik az orosz gázimport fenntartása

Szijjártó szerint az orosz gázszállítás leállítása „felelőtlen és veszélyes döntés” lenne, különösen annak fényében, hogy Magyarország továbbra is a Török Áramlaton keresztül jut a legtöbb földgázhoz. A külügyminiszter Moszkvában, az Orosz Energiahéten is megerősítette: hazánk gázellátása a Török Áramlat nélkül nem lenne biztosítható.

A miniszter korábban a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon arról beszélt, hogy Magyarország idén 8-8,5 milliárd köbméter orosz földgázt kap a Török Áramlaton keresztül, és a jövő évben is hasonló mennyiséget vár. A szállított gáz mintegy kétmilliárd köbméterét Magyarország továbbexportálja Szlovákiába. Az elmúlt években az ország teljes földgázfelhasználása évi tízmilliárd köbméter körül mozgott.

Fűtési szezon: ígéretet tett az MVM elnöke a magyaroknak

Az Energiaügyi Minisztérium szerint a rezsicsökkentés és a biztonságos ellátás garantálja, hogy senki ne maradjon fűtés nélkül, miközben az uniós árak rekordmagasságban vannak. Október 15-én kezdődik a fűtési szezon, és a magyar családok továbbra is a kontinens legalacsonyabb energiaárait élvezhetik.

 

Energiaválság

Energiaválság
1043 cikk

 

 

