Soha nem történt még olyan a Magyarországra érkező orosz gázzal, mint most: majdnem szétdurran a Török Áramlat

Új rekordot dönthet az orosz gázimport Magyarországon 2025 végéig – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A Facebookon közzétett bejegyzése szerint az év során eddig több mint hatmilliárd köbméter földgáz érkezett Oroszországból, ami napi 21 millió köbmétert meghaladó mennyiségnek felel meg.

Szijjártó Péter szerint újabb rekordot döntött az orosz gázimport, amely tovább erősíti Magyarország energiabiztonságát / Fotó: KKM

A miniszter hangsúlyozta, hogy ezek a szállítások kulcsszerepet játszanak Magyarország energiabiztonságában, és a kiesésüket az ország jelenlegi infrastruktúrája nem tudná pótolni.

Mi a több forrásból származó, diverzifikált energiabeszerzésben vagyunk érdekeltek – nem pedig a jól működő, megbízható szállítási útvonalak elvágásában

– írta.

Kifizetődik az orosz gázimport fenntartása

Szijjártó szerint az orosz gázszállítás leállítása „felelőtlen és veszélyes döntés” lenne, különösen annak fényében, hogy Magyarország továbbra is a Török Áramlaton keresztül jut a legtöbb földgázhoz. A külügyminiszter Moszkvában, az Orosz Energiahéten is megerősítette: hazánk gázellátása a Török Áramlat nélkül nem lenne biztosítható.

A miniszter korábban a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon arról beszélt, hogy Magyarország idén 8-8,5 milliárd köbméter orosz földgázt kap a Török Áramlaton keresztül, és a jövő évben is hasonló mennyiséget vár. A szállított gáz mintegy kétmilliárd köbméterét Magyarország továbbexportálja Szlovákiába. Az elmúlt években az ország teljes földgázfelhasználása évi tízmilliárd köbméter körül mozgott.