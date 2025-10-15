Deviza
Orbán Viktor
Donald Trump
találkozó

Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: csúcstalálkozó lesz Donald Trumppal, megvan az időpontja – Amerika megteheti a legnagyobb engedményt Magyarországnak

Újabb találkozó lesz Orbán Viktor és Donald Trump között. A magyar kormányfő szerint jelenleg nincs könnyű dolga.
Sz. E.
2025.10.15., 19:23

„Találkozó lesz. Nem is annyira sokára”– jelentette ki Orbán Viktor a Mandinernek adott interjújában azzal kapcsolatban, hogy lesz-e újabb találkozója Donald Trump amerikai elnökkel.

TRUMP, Donald; MUSK, Elon; ORBÁN Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Korábban több tucat világvezető gyűlt össze az egyiptomi Sarm es-Sejkben, hogy lezárják a gázai háborút. A békecsúcson, amelyet Donald Trump és Abdel-Fattáh esz-Szíszi közösen szervezett, a Hamász által fogva tartott utolsó izraeli túszok szabadon bocsátását is ünnepelték. 

A résztvevők között ott volt a magyar miniszterelnök is. Közép-Európából egyedül Orbán Viktort hívták, ráadásul Trump a támogatásáról biztosította a következő választásokon.

Orbán Viktor most arról beszélt, hogy megvan már az időpont, és a téma is, amiről közösen fognak majd tárgyalni. Hozzátette, hogy a találkozó részleteinek a 80 százalékáról már megegyeztek, ha az amerikaiakkal meg tudnak majd egyezni a maradék 80 százalékról is, akkor jelentik be a nyilvánosság előtt a találkozó időpontját.

Újságírói kérdésre azt mondta, hogy az a bizonyos 80 százalék alapvetően gazdasági kérdésekről szól. A kormányfő elmondta, hogy a kettős adóztatás kérdése az egyik legfontosabb, hozzátette, hogy „most Amerika hazamegy, hazaviszi a forrásait”. 

Egy ilyen megállapodás megkötése – amit mi kérünk egyébként, és ami mellé rengeteg érvet sorakoztunk fel – az ma ellentétes azzal a vám és kereskedelmi politikával, amit az amerikaiak folytatnak. Tehát nincs könnyű dolgom

 – fogalmazott.

Hozzátette, hogy sikerült rendezni a vízum kérdést az Egyesült Álmokkal, a politikai kapcsolatokat helyrehozták, 

nyolc nagy amerikai beruházás jött Magyarországra,  és további 3-4 újabb beruházás érkezik még az idén.

Orbán Viktor emlékeztetett, hogy azért is biztosíthatta őt Donald Trump a támogatásáról, mert „az amerikai elnököt legalább egyszer mindenki elárulta, az egyetlen kivétel Magyarország.” 

„A magyar egy lojális fajta, tehát egyszer barát mindig barát mindig addig, amíg a másik fél el nem rontja a barátságot. Mi mindig kitartunk a barátaink mellett. Mi ott maradtunk Trump elnök oldalán akkor, amikor ő ellenzékben volt és nem elehet tudni, hogy mi lesz vele” – mondta.

Azt is mondta, hogy azonban jönnek az államérdekek: „a barátság nem azt jelenti, hogy bármit megteszünk a másiknak, hát én sem fogok megtenni bármit senkinek.” 

Miközben vannak az elmúlt 20 évben kiépített nagyon komoly baráti kapcsolataink és kapcsolataim, azért mindig Magyarország az első

– jelentette ki.

 

Lázár Jánosnak nagy napja volt, megkapta a kormánytól, amit kért: örülhetnek a vidéki városok – itt a lista, mi épülhet meg

Többletforrásokkal támogatta a kormány a Szekszárdot elkerülő út, a Gubacsi vasúti híd és Békéscsaba közlekedési fejlesztéseit.
Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: csúcstalálkozó lesz Donald Trumppal, megvan az időpontja – Amerika megteheti a legnagyobb engedményt Magyarországnak

Újabb találkozó lesz Orbán Viktor és Donald Trump között. A magyar kormányfő szerint jelenleg nincs könnyű dolga.
Fűtési szezon: ígéretet tett az MVM elnöke a magyaroknak

Az Energiaügyi Minisztérium szerint a rezsicsökkentés és a biztonságos ellátás garantálja, hogy senki ne maradjon fűtés nélkül, miközben az uniós árak rekordmagasságban vannak.

