Versenyképes Járások Program
állami támogatás
elektromos autók
BYD Auto
Dél-Somogy
vidékfejlesztés

Lefotózták: a Szegeden gyárat építő BYD autói fogják elárasztani a magyar önkormányzatokat – halomban állnak az elektromos járművek az udvaron

A 65 milliárd forintos területfejlesztési program keretében Dél-Somogyban is fontos beruházások kezdődtek meg. A Versenyképes Járások Program keretében elindult az elektromos járművek beszerzése, amely a helyi önkormányzatok hatékonyabb és környezetbarátabb működését segíti.
VG
2025.10.15., 20:22

Kelei Zita, Őrtilos község polgármestere a napokban Budapesten járt a térség polgármestereivel, hogy megtekintsék a Versenyképes Járások Program (VJP) keretében beszerzett elektromos járműveket. A fejlesztés célja, hogy a dél-somogyi települések hatékonyabban és környezetkímélőbben működhessenek.

BYD, Versenyképes Járások Program
Versenyképes Járások Program: a BYD autói fogják elárasztani a magyar önkormányzatokat / Fotó: NurPhoto via AFP

A politikus bejegyzése szerint a közös látogatás során személyesen is meggyőződhettek arról, hogyan segíti a korszerű járműpark a települések mindennapi működését.

Öröm látni, hogy a fejlesztések nemcsak modernizálják az önkormányzatok munkáját, hanem a fenntarthatóság irányába is nagy lépést jelentenek

– írta Kelei Zita, hozzátéve: „Szívvel-lélekkel Dél-Somogyért!”

A mostani fejlesztés a Versenyképes Járások Program része, amely új szemléletet hoz a hazai területfejlesztésben. A program célja, hogy a települések egymásrautaltsága helyett együttműködésen alapuló, térségi fejlesztési szemlélet érvényesüljön. A VJP tehát nem egy-egy település külön pályázataira épít, hanem a járások egészét ösztönzi közös fejlesztési projektek kidolgozására.

 

Versenyképes Járások Program: újabb lendületet kap a vidékfejlesztés

A program a Területfejlesztési Alapból összesen 65 milliárd forintnyi forrást biztosít, amelyből minden járás garantált éves támogatáshoz jut:

  • azok a járások, amelyeknek székhelye nem megyei jogú város, legalább 250 millió forintos támogatással indulhatnak;
  • míg a megyei jogú város székhelyű járások 500 millió forintos kerettel kezdhetik a fejlesztési tervezést.

A támogatás felhasználható többek között a térségi alap-infrastruktúra és elérhetőség javítására, közszolgáltatások fejlesztésére, gazdaságfejlesztésre, valamint településfejlesztési projektekre. A döntéshozatal többlépcsős folyamatban történik: a Járási Fejlesztési Fórum javaslatai, a főispán és a vármegyei közgyűlés elnökének véleményezése, valamint a miniszteri döntés biztosítja, hogy a támogatott projektek illeszkedjenek az országos fejlesztési célokhoz.

A dél-somogyi járások számára az elektromos járművek beszerzése egyszerre jelent gazdasági és környezeti előnyt: csökkenhet az üzemeltetési költség, miközben a települések működése is zöldebbé válik. A program így nemcsak a fenntarthatóságot, hanem a vidéki közösségek versenyképességét is erősíti.

