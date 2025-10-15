Deviza
Parajdi sóbánya katasztrófája: új csapás történt, még az elsőnél is súlyosabb – a székely település megszűnt létezni a világ számára

Hargita megyei önkormányzat a wellness-központba vásárolt belépőjegyekkel igyekszik felturbózni a visszaesett turizmust. Az intézkedés a parajdi sóbánya elárasztása után visszaesett vendégforgalom helyreállítását célozza, miközben a helyi vállalkozók is fellélegezhetnek. Erre óriási szükség lenne, a nemzetközi turizmus ugyanis lényegben megfeledkezett Parajdról.
VG/MTI
2025.10.15, 21:15

A Hargita megyei önkormányzat szerdai közleménye szerint százezer lej értékben vásárolt belépőjegyeket a parajdi wellness-központba, hogy ezzel támogassa a helyi turizmust. A lépésre azért volt szükség, mert az idei nyári főszezonban mintegy 80 százalékkal csökkent a turisták száma, a parajdi sóbánya elárasztása pedig tovább súlyosbította a helyzetet.

parajdi sóbánya
A parajdi sóbánya katasztrófája és a belföldi turizmus visszaesése 80 százalékkal csökkentette a helyi vendégforgalmat / Fotó: Veres Nándor / MTI

A fürdőkomplexum nem részesülhet a román állami támogatásokból, amelyek a turizmusból élő kis- és középvállalkozásokat célozzák, ezért fordult a megyei önkormányzathoz. A belépőket a Hargita Közösségi Fejlesztési Társuláson (Visit Harghita) keresztül juttatják el, a júniusban indított adománygyűjtő kampány során összegyűlt 190 ezer lejből – azaz 14,58 millió forintból – származó forrásból. A cél az, hogy a belépők révén még több turistát vonzzanak a térségbe, és újra fellendítsék a helyi vendéglátóipart.

A Regionális Turisztikai Konferencián, amely szerdán kezdődött Csíkszeredában, a parajdi turizmus helyzetét is megvitatták. Nagy György, az Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozások Szövetségének elnöke szerint a bányakatasztrófa nemcsak Parajdot, hanem a környező településeket is sújtotta. Évente mintegy 600 ezer turista látogatta a sóbányát, akik nemcsak Parajdon szálltak meg, hanem a környező falvakban is, ezért a támogatási mechanizmust érdemes lenne kiterjeszteni a térség egészére.

Moldován László, a Sóvidék-Hegyalja Turisztikai Egyesület elnöke kiemelte:

Parajdon a nyári szezonban 80 százalékkal esett vissza a vendégforgalom.

Bár a községben 119 minősített szálláshely van, valójában körülbelül 1600 vendég férőhely áll rendelkezésre. A visszaesést részben a bányakatasztrófa, részben a romániai belföldi turizmus csökkenése okozta, emellett a sajtó által közvetített apokaliptikus kép is visszatartotta a turistákat.

Túl kell lendülni a parajdi sóbánya elvesztésén

A vendégek visszacsalogatására a turisztikai egyesület a közösségi médiában indított kampányt a Visit Parajd és a Visit Praid Facebook-oldalakon, ahol a helyi látnivalókat és alternatív programokat népszerűsítik.

A kezdeményezésre eddig közel 400 érdeklődő jelentkezett, ami a közeljövőben remélhetőleg a vendégéjszakák számában is megmutatkozik.

Az elmúlt években a parajdi turisták 80 százaléka belföldi volt, elsősorban románajkú. 

A külföldi vendégek között a moldovaiak voltak a legnagyobb csoport, a turisták összlétszámának mintegy 15 százalékát adva, mellettük német látogatók is érkeztek jelentősebb számban.

A megyei önkormányzat döntése egyértelműen jelzi: a sóbánya elvesztése után a wellness-központ lehet a turizmus új húzóereje, és ha sikerül feltornázni a látogatók számát, a helyi vállalkozások is fellélegezhetnek a gazdasági válság közepette.

Döntést hozott a parajdi sóbánya kapcsán a román kormány – súlyos összegekről történt bejelentés

Kiírták a tendert a Kis-Küküllő menti sótalanító berendezések beszerzésére. A parajdi sóbánya helyrehozhatatlan károkat szenvedett a májusi katasztrófa során.

 

