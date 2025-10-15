Deviza
EUR/HUF390.78 -0.23% USD/HUF335.91 -0.5% GBP/HUF449.24 -0.13% CHF/HUF421.23 0% PLN/HUF91.89 -0.04% RON/HUF76.79 -0.24% CZK/HUF16.09 -0.11%
BUX102,816.02 +0.42% MTELEKOM1,810 +0.33% MOL2,750 +0.15% OTP30,430 +0.93% RICHTER10,270 -1.06% OPUS554 +0.36% ANY7,300 +0.27% AUTOWALLIS161 +0.63% WABERERS4,850 -1.02% BUMIX9,674.04 +0.53% CETOP3,552.93 +0.95% CETOP NTR2,221.17 +0.95%
Készpénz, bankkártya vagy számla: kiderült, hogy fizetnek a magyarok – A „Vásárolj most, fizess később” lehetőségtől még ódzkodnak a cégek

Mobilfizetés, azonnali átutalás, digitalizált követeléskezelés: egy kutatás szerint a magyarok mindennapjai és a vállalati pénzügyek is gyors ütemben digitalizálódnak. Miközben a számlás fizetés továbbra is uralja a piacot, a modern fizetési módszerek látványos növekedést mutatnak, és a fenntarthatóság is egyre hangsúlyosabb szerepet kap az üzleti döntésekben.
Zováthi Domokos
2025.10.15, 19:20
Frissítve: 2025.10.15, 19:58

A hagyományos fizetési módok továbbra is dominálnak Magyarországon, különösen az üzleti ügyfelek körében – derült ki az EOS csoport Világgazdaságnak küldött legújabb, 11 európai országot vizsgáló kutatásából.

készpénzes fizetés
A bankkártyás fizetést a lakosság 53 százaléka preferálja / Fotó: Sitthiphong

A számlás – utólagos – fizetés 82 százalékos elterjedtséggel áll az első helyen, az előre fizetés 37 százalék, a hitelkártya 43 százalék, az átutalás 42 százalék, a készpénzes fizetés pedig 45 százalékos arányt mutat.

A magánügyfelek számára a készpénzes fizetés a leggyakoribb (66 százalék), a bankkártyás fizetést a lakosság 53 százaléka preferálja, 43 százalék pedig a számlás fizetést is jelölte.

A digitális fizetési módok elterjedtsége növekszik Magyarországon

A magánügyfelek (B2C) körében jelenleg 58 százalék, míg az üzleti (B2B) szektorban 38 százalék. A legnépszerűbb megoldások a mobilfizetés (B2C: 28 százalék, B2B: 6 százalék) és az azonnali fizetések (B2C: 31 százalék, B2B: 26 százalék). A „Vásárolj most, fizess később” (BNPL) lehetőség továbbra is marginális, mindössze 7 százalékos B2C- és 10 százalékos B2B-aránnyal, tehát a döntéshozók jelentős fizetési kockázatot látnak benne.

Előretör a fenntarthatóság a vállalati stratégiában

A fenntarthatóság egyre nagyobb hangsúlyt kap a magyar cégek mindennapi működésében. A kutatás szerint a válaszadók 57 százaléka szeretne több fenntarthatósági törekvést látni a vállalatoktól, 55 százalék szerint saját cégük felelősséget vállal ökológiai és társadalmi területeken, míg 50 százalék az ökológiai-társadalmi szempontokat üzleti sikerük egyik kulcstényezőjeként kezeli. Ezen belül 43 százalék kifejezetten fenntartható partnerekkel kíván szerződni, és 35 százalék biztosítja, hogy szerződéskötéskor partnereik ESG-minősítéssel rendelkezzenek. Európai összehasonlításban

  • Németország
  • és Svájc

jár az élen, ahol a cégek közel kétharmada emeli ki a fenntarthatóságot stratégiai prioritásként.

Vállalati elvárások a döntéshozók felé

A kintlévőségek csökkentése és a vállalati pénzügyi stabilitás javítása érdekében a magyar cégek közel felénél (48 százalék) a bürokrácia csökkentését, a követelésbehajtás jogi lehetőségeinek egyszerűsítését (41 százalék), valamint az adatvédelmi szabályozások enyhítését (42 százalék) szorgalmazzák a hitelképesség-értékelés területén.

A kutatás rámutat, hogy a magyar vállalatok követeléskezelési és fizetési folyamatai egyre inkább digitalizálódnak, miközben a fenntarthatóság stratégiai prioritássá válik. A fizetési szokások tekintetében a hagyományos módszerek továbbra is meghatározók, de a digitális lehetőségek gyorsan terjednek, különösen a magánszemélyek körében.

Digitalizálódik itthon a fizetési forgalom, ám a legújabb megoldások elterjedéséhez idő kell

Négy év alatt tizenegy ponttal emelkedett a Mastercard Digitális Fizetési Index értéke Magyarországon, ami a pénzügyi digitalizáció fejlődését tükrözi. Az index adatai ugyanakkor azt is jelzik, hogy idő kell az egyre több elérhető szolgáltatás rutinszerű használatához, és nagyobb hangsúlyt kell helyezni a felhasználók edukációjára is.

