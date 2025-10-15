Deviza
EUR/HUF390.78 -0.23% USD/HUF335.91 -0.5% GBP/HUF449.24 -0.13% CHF/HUF421.23 0% PLN/HUF91.89 -0.04% RON/HUF76.79 -0.24% CZK/HUF16.09 -0.11% EUR/HUF390.78 -0.23% USD/HUF335.91 -0.5% GBP/HUF449.24 -0.13% CHF/HUF421.23 0% PLN/HUF91.89 -0.04% RON/HUF76.79 -0.24% CZK/HUF16.09 -0.11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,816.02 +0.42% MTELEKOM1,810 +0.33% MOL2,750 +0.15% OTP30,430 +0.93% RICHTER10,270 -1.06% OPUS554 +0.36% ANY7,300 +0.27% AUTOWALLIS161 +0.63% WABERERS4,850 -1.02% BUMIX9,674.04 +0.53% CETOP3,552.93 +0.95% CETOP NTR2,221.17 +0.95% BUX102,816.02 +0.42% MTELEKOM1,810 +0.33% MOL2,750 +0.15% OTP30,430 +0.93% RICHTER10,270 -1.06% OPUS554 +0.36% ANY7,300 +0.27% AUTOWALLIS161 +0.63% WABERERS4,850 -1.02% BUMIX9,674.04 +0.53% CETOP3,552.93 +0.95% CETOP NTR2,221.17 +0.95%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
MÁP Plusz
BMÁP
FixMÁP
hozam
állampapír

Állampapír: megvan az átalakítás legnagyobb vesztese és nyertese - tényleg veszélybe kerülhet a FixMÁP dominanciája?

Immáron tisztán látszik, melyik hazai lakossági állampapír nyerte a legnagyobbat az ÁKK alapos átalakításán, és az is kezd kirajzolódni, hogy melyik sorozat vesztette a legnagyobbat ezen. Így néz ki a friss állampapírpiaci erősorrend.
Mészáros Gergő
2025.10.15, 19:50
Frissítve: 2025.10.15, 19:55

A minap közzétette az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) az első olyan teljes hét értékesítési statisztikáit, amikor már csak az alapos átalakításon átesett állampapírpiaci kínálat új sorozatai voltak elérhetők: a számok annyiban talán meglepetést okoztak, hogy az első, még csak tört hét 237 milliárd forintos forgalmát jócskán alulmúlták, a korábbi, ráncfelvarrás előtti időszakhoz mérten viszont még így is csillagászatinak tekinthető a kereslet, hiszen míg a régi sorozatok utolsó napjaiban a heti 40 milliárd forintos forgalmat sem tudta elérni a piac, addig az új papírok még a második héten is 150 milliárd felett tartották a keresletet, ami mindenféleképpen jelentős különbségnek tekinthető a piacon.

LUS_IMG_3918, állampapír,
Hatalmas forgalommal debütáltak az új állampapír-sorozatok / Fotó: Kallus György

Hatalmas forgalommal debütáltak az új állampapír-sorozatok

Azt egyelőre nehéz megmondani, hogy a következő hetek forgalma hogyan fog alakulni, az viszont egyáltalán nem zárható ki, hogy az első, tört hét forgalmát nemigen fogja beérni a lakossági állampapírpiac kereslete a következőkben. 

 

Az első rohamot ugyanis nemcsak az új sorozatok konstrukcióinak alapos átalakítása által generált extra hozam és érdeklődés hajtotta, hanem például az is, hogy azokban a napokban fizette vissza tőkéjét a 2022-ben kibocsátott Bónusz Magyar Állampapír 2025/N sorozata, így az állampapírpiacon egyébként is aktív befektetők kaptak még egy utolsó tőkeinjekciót is a friss sorozatok debütálására, így korántsem lenne meglepő, ha ennek a tőkének egy jelentős része nyomban vissza is tért volna az állampapírpiacra. 

A friss számok azonban olyan tekintetben már semmiféleképpen nem okoztak meglepetést, hogy pontosan azt a népszerűségi sorrendet állították be egyből, amire előzetesen számítani lehetett

A fix állampapírok viszik a prímet, háttérbe szorul a változó kamatozás

A 41. heti forgalmi lista így nézett ki:

  1. Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 89,8 milliárd forint, közel 40 milliárd forinttal kevesebb, mint az előző héten. 
  2. Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 43,2 milliárd forint, 12 milliárd forinttal kevesebb, mint egy hete. 
  3. Kincstári Takarékjegy (KTJ), 9,7 milliárd forint, 2 milliárd forinttal kevesebb, mint a 40. héten. 
  4. Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 7,1 milliárd forint, 34,4 milliárd forinttal kevesebb, mint egy héttel korábban.
  5. Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,46 milliárd forint, feleannyi, mint a megelőző héten. 

Nevezetesen: teljesen egyértelművé vált, hogy a lakosság – a kibocsátó céljaival összhangban – elfordul a változó kamatozású állampapíroktól, amelyek a befektetők számára bizonytalan hozamokat, a kibocsátó számára pedig kiszámíthatatlan, adott esetben szélsőségesen megugró kamatkötelezettségeket hozhatnak létre, és a frissen megemelt, de fix kamatozású papírok felé veszik az irányt. 

 

Nehéz is lenne őket hibáztatni: a FixMÁP és a MÁP Plusz ugyan konstrukciójában kissé eltér, végeredményében ugyanazt tudja – 40 százalékos hozamot biztosít öt év alatt, árfolyam-, devizaárfolyam- és spekulatív kockázatok nélkül. Azzal, hogy ez mennyire tekinthető jó hozamnak egy ötéves időhorizonton, már mi is foglalkoztunk.

Állampapír: mire elég a 40 százalékos hozam öt évre? Ezekkel a befektetésekkel verhető lehet a FixMÁP

Az elmúlt öt évben jó pár eszközzel lehetett überelni az új állampapír-kínálat favoritjait, de ez nem feltétlen jelenti azt, hogy azok jobb vételnek számítottak volna. Így érdemes mérlegelni az állampapírok és az alternatív vételek között.

A FixMÁP és a MÁP Plusz versenyfutásáról fog szólni az állampapírpiaci derbi

Ebben a népszerűségi sorrendben pedig egyértelműen nem várható nagy változás: a BMÁP és a piac korábbi sztárja, a PMÁP gyakorlatilag minden fényüket elvesztették a friss átalakítás során kamatprémiumaik alapos megnyirbálásával, így jó eséllyel a lista végén marad majd csak számukra hely a következőkben is. 

Az igazán nagy kérdés az lesz, hosszabb távon a befektetők a FixMÁP adta stabil, évi 7 százalékos kamatot választják majd, vagy azt a MÁP Pluszt, ami ugyan eleinte alacsonyabb kamatot fizet csak, mégis évente egyszer, öt napig megadja a lehetőséget a befektetőknek arra, hogy névértéken eladják papírjaikat, így likvid tőkéhez jussanak, mégpedig ingyen és bérmentve. 

Az már most biztos, hogy az átalakítás legnagyobb nyertese a MÁP Plusz lett. 

A papír a korábbi sorozataival rendre az ötös lista negyedik helyére fért csak fel, egyedül a PMÁP-ot nyomva le tartósan, a sávozó papír iránt most pedig jóval nagyobb a kereslet, mint az átalakítás előtt volt a sorozatosan első FixMÁP sorozata iránt. Ez azonban egy szoros versenyfutásnak ígérkezik hosszabb távon is: a MÁP Plusz rugalmassága ugyanis sokakat meggyőzhet a jövőben is, így az sem lenne meglepő, ha hamarosan helycserét látnánk a heti értékesítési dobogó első két fokán. 

Állampapír

Állampapír
180 cikk

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu