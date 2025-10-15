Állampapír: megvan az átalakítás legnagyobb vesztese és nyertese - tényleg veszélybe kerülhet a FixMÁP dominanciája?

A minap közzétette az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) az első olyan teljes hét értékesítési statisztikáit, amikor már csak az alapos átalakításon átesett állampapírpiaci kínálat új sorozatai voltak elérhetők: a számok annyiban talán meglepetést okoztak, hogy az első, még csak tört hét 237 milliárd forintos forgalmát jócskán alulmúlták, a korábbi, ráncfelvarrás előtti időszakhoz mérten viszont még így is csillagászatinak tekinthető a kereslet, hiszen míg a régi sorozatok utolsó napjaiban a heti 40 milliárd forintos forgalmat sem tudta elérni a piac, addig az új papírok még a második héten is 150 milliárd felett tartották a keresletet, ami mindenféleképpen jelentős különbségnek tekinthető a piacon.

Hatalmas forgalommal debütáltak az új állampapír-sorozatok / Fotó: Kallus György

Hatalmas forgalommal debütáltak az új állampapír-sorozatok

Azt egyelőre nehéz megmondani, hogy a következő hetek forgalma hogyan fog alakulni, az viszont egyáltalán nem zárható ki, hogy az első, tört hét forgalmát nemigen fogja beérni a lakossági állampapírpiac kereslete a következőkben.

Az első rohamot ugyanis nemcsak az új sorozatok konstrukcióinak alapos átalakítása által generált extra hozam és érdeklődés hajtotta, hanem például az is, hogy azokban a napokban fizette vissza tőkéjét a 2022-ben kibocsátott Bónusz Magyar Állampapír 2025/N sorozata, így az állampapírpiacon egyébként is aktív befektetők kaptak még egy utolsó tőkeinjekciót is a friss sorozatok debütálására, így korántsem lenne meglepő, ha ennek a tőkének egy jelentős része nyomban vissza is tért volna az állampapírpiacra.

A friss számok azonban olyan tekintetben már semmiféleképpen nem okoztak meglepetést, hogy pontosan azt a népszerűségi sorrendet állították be egyből, amire előzetesen számítani lehetett.

A fix állampapírok viszik a prímet, háttérbe szorul a változó kamatozás

A 41. heti forgalmi lista így nézett ki:

Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 89,8 milliárd forint, közel 40 milliárd forinttal kevesebb, mint az előző héten. Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 43,2 milliárd forint, 12 milliárd forinttal kevesebb, mint egy hete. Kincstári Takarékjegy (KTJ), 9,7 milliárd forint, 2 milliárd forinttal kevesebb, mint a 40. héten. Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 7,1 milliárd forint, 34,4 milliárd forinttal kevesebb, mint egy héttel korábban. Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,46 milliárd forint, feleannyi, mint a megelőző héten.

Nevezetesen: teljesen egyértelművé vált, hogy a lakosság – a kibocsátó céljaival összhangban – elfordul a változó kamatozású állampapíroktól, amelyek a befektetők számára bizonytalan hozamokat, a kibocsátó számára pedig kiszámíthatatlan, adott esetben szélsőségesen megugró kamatkötelezettségeket hozhatnak létre, és a frissen megemelt, de fix kamatozású papírok felé veszik az irányt.