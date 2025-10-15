Deviza
Megérkeztek a bevásárlókocsik a ChatGPT-be – ha ez összejön, akkor forradalmasítják az online bevásárlást

Az OpenAI és a Walmart együttműködése forradalmasíthatja a kiskereskedelmet: az amerikai vásárlók már a ChatGPT-n keresztül is rendelhetnek termékeket. A funkció célja, hogy a vásárlás ne csak gyorsabb, hanem személyre szabottabb is legyen. Az online bevásárlás ezzel új korszakba léphet, melyben a mesterséges intelligencia a digitális bolti eladók szerepét veszi át.
Gergely Máté
2025.10.15., 20:10

A Walmart új szintre emeli a mesterséges intelligencia (MI) használatát: az amerikai kiskereskedelmi óriás az OpenAI-jal kötött megállapodásának köszönhetően mostantól a ChatGPT-n keresztül is lehet majd vásárolni. A funkció egyelőre csak az Egyesült Államokban indul el, de iparági elemzők szerint ez a lépés mérföldkő lehet abban, ahogyan a vásárlók a jövőben termékeket keresnek és rendelnek – a következő években gyökeresen megváltozhatnak az online bevásárlási szokások.

Megérkeztek a bevásárlókocsik a ChatGPT-be – ha ez összejön, akkor forradalmasítják az online bevásárlást
Megérkeztek a bevásárlókocsik a ChatGPT-be – ha ez összejön, akkor forradalmasítják az online bevásárlást / Fotó: Artyooran

A felhasználók a ChatGPT felületén közvetlenül böngészhetik a Walmart és a Sam’s Club kínálatát, majd egy egyszerű „Vásárlás” gombra kattintva meg is rendelhetik a kiválasztott terméket. A kínálatban ruházati cikkek, szórakoztató elektronikai termékek, csomagolt élelmiszerek és háztartási áruk is szerepelnek – friss élelmiszerek azonban egyelőre nem, mivel azokat a vásárlók jellemzően rutinszerűen, hetente ugyanazokból az árucikkekből szerzik be.

„Ez számunkra egy újabb lehetőség arra, hogy kényelmesebbé tegyük a vásárlást, és ott találkozzunk az emberekkel, ahol éppen vannak” – mondta Daniel Danker, a Walmart mesterséges intelligenciáért, termékekért és dizájnért felelős alelnöke. A ChatGPT-n keresztül elérhető vásárlási lehetőség automatikusan összekapcsolódik a felhasználó meglévő Walmart- vagy Sam’s Club-fiókjával, és a rendszer harmadik félként működő eladók termékeit is megjeleníti. 

Az új funkciót az ősz folyamán vezetik be, és várhatóan kísérleti jelleggel indul.

A mesterséges intelligencia egyre inkább a mindennapi élet része: sokan használják már e-mailek megfogalmazására, receptek keresésére vagy információgyűjtésre. A vásárlás most egy újabb olyan terület, ahol az MI képes kényelmet és időmegtakarítást kínálni. Egyre több kiskereskedelmi vállalat kísérletezik azzal, hogy a mesterséges intelligencia segítségével azonnal válaszoljon a vásárlói kérdésekre, személyre szabott ajánlásokat adjon, és leegyszerűsítse a termékkeresést.

Az OpenAI már más e-kereskedelmi partnerekkel is dolgozik: a ChatGPT-n keresztül például az Etsy és a Shopify kínálatából is lehet vásárolni. A Walmart tehát nemcsak csatlakozik ehhez a körhöz, hanem új szintre is emeli az együttműködést: a két vállalat közösen MI-képzési programot indít dolgozói számára, hogy megtanulják, miként használhatják hatékonyan az MI-eszközöket mindennapi munkájuk során.

A Walmart már eddig is széles körben alkalmazott mesterséges intelligenciát: a raktárkészlet-kezeléstől kezdve a műszaktervezésen át egészen a divatárugyártásig. A vállalat szerint az MI 

  • nemcsak gyorsítja az operatív folyamatokat, 
  • hanem rövidíti a termékfejlesztés idejét is, például a ruházati termékeknél. 

Az OpenAI-jal kötött új megállapodás így nemcsak a vásárlási élményt alakítja át, hanem a vállalati kultúrát is – a cél, hogy a mesterséges intelligencia a Walmart működésének minden szintjén természetes, integrált eszközzé váljon.

Gyökeresen megváltozhatnak az online bevásárlási szokások

A szakértők szerint a ChatGPT-n keresztül elérhető vásárlás nem csupán kényelmi újítás, hanem alapjaiban formálhatja át az online bevásárlási szokásokat. Az MI-alapú asszisztensek személyre szabott ajánlásokkal, hangalapú kereséssel és kontextusfüggő válaszokkal segíthetik a döntést, így a vásárlás élménye sokkal inkább beszélgetéssé, mint kattintgatássá válhat. Ez hosszú távon csökkentheti a klasszikus webáruházak szerepét, és új versenyhelyzetet teremthet az e-kereskedelmi piacon. 

Magyarországon egyelőre nem várható a szolgáltatás megjelenése, 

de a trendek alapján néhány éven belül a hazai online áruházak is integrálhatnak hasonló, magyar nyelvű, MI-alapú vásárlási felületeket – különösen, ha az OpenAI és a nagy nemzetközi kiskereskedelmi láncok közötti együttműködés beválik.

