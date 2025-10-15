Elképedt a magyar sofőr, hogyan bírságolta meg az új VÉDA: perceken belül kész a baj – már nem csak a gyorshajtást látják a szuperkamerák

Egy férfit két hét alatt négy alkalommal büntettek meg azért, mert nem használta a biztonsági övet – írta a Blikk.

VÉDA: elképedt a magyar sofőr, hogyan bírságolta meg a szuperkamera / Fotó: Illyés Tibor

Összesen 80 ezer forintot kell befizetnie, és mindannyiszor ugyanaz a VÉDA-kapu készítette róla a felvételt. Esetéből az is kiderült, hogy minden egyes szabálysértésért külön bírság jár, történjenek azok akár perceken belül.

Az ellenőrzések azt mutatták, hogy mindössze a gépjárművezetők nyolcvan százaléka csatolja be az övet, azaz tízből két sofőr még mindig öv használata nélkül vezet. Az anyósülésen utazók kilencven százaléka köti be magát, a hátul ülők közül azonban tíz emberből csak hét.

Ha az övhasználat ellenőrzésére is alkalmas VÉDA-kapu vagy mobil VÉDA-rendszer egy autóban olyan utast észlel, aki nincs bekötve, akkor azt lefotózza, majd a rendszám alapján automatikusan elküldi a határozatot és a bírságot az üzembentartónak. Így járt a cikk elején említett férfi is, aki az esetet megosztotta a Facebookon, és kiderült, nincs egyedül azzal, hogy rövid időn belül többször is megbírságolták a VÉDA-kapu felvételei alapján.

Ha valaki biztonsági öv nélkül vezet vagy utazik egy autóban, akkor bírságra számíthat, aminek mértéke:

lakott területen belül 20 ezer forint,

lakott területen kívül 30 ezer forint,

autóúton 40 ezer forint.

„Természetesen elismerem a hibámat, és befizetem a bírságot, de részletfizetést kérek” – mondta Blikknek, hozzátéve: szerinte eltúlzott és magas a büntetés a magyar emberek fizetéséhez képest, ráadásul – háborgott – a településén inkább a közbiztonságra és a mindennapi problémát jelentő drogosokra kellene figyelni.