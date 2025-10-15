Óriási fordulat készül Dunaújvárosban: meglehet a Dunaferr megmentője, most dől el minden – bomba meglepetés, ki veheti meg
Újabb fordulóponthoz érkezett a dunaújvárosi Dunaferr története. A felszámoló leállította a Duna Furnace Kft. értékesítési eljárását, amivel gyakorlatilag az egész Dunaferr csoport sorsa ismét bizonytalanná vált – írta a Duol.
Magyar Zoltán, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke azt mondta, hogy sokféle elképzelés kering, és lehet, hogy némelyiknek van alapja, másoknak semmi.
Dunaferr: óriási fordulat készül Dunaújvárosban
„Tippelni nem szeretnék, de az biztos, hogy most dől el, hogyan tovább. Én is azt érzem, hogy ez a mostani leállítás valaminek az előjele. Talán egy új koncepció jön, talán más formában próbálják értékesíteni a vasmű különböző egységeit. Most minden ismét »a levegőben van«, ahogy szoktuk mondani. Nagyon kíváncsian várom, mi fog megjelenni a következő hetekben, milyen lépések jönnek a nyilvánosság elé” – fogalmazott.
A lap ekkor váratlanul felvetette, hogy a városban már pletykálnak: a Mol vagy az állam venné át az üzemet, mások kínai befektetőkről beszélnek. A szakszervezeti vezető szerint:
Ha azt a két verziót vesszük, amit gyakrabban hallani – Mol vagy állami szerepvállalás –, akkor azt mondom, mindkettő üdvözlendő lenne.
„Akár van benne valóság, akár nincs, a Duna Furnace leállítása szükséges lépés volt ahhoz, hogy bármelyik opció megvalósulhasson. A Molban gondolkodni szerintem pozitív és reális irány lenne” – mondta Magyar Zoltán. Hangsúlyozta, hogy a Mol egy tőkeerős, nemzetközi cég, több tízezer munkavállalóval, komoly európai kapcsolatrendszerrel. Szerinte a vasmű beleillene a profiljukba.
A szakszervezeti vezető azt mondta, hogy a Liberty-időszakban volt szó kínai befektetőkről is. Akkor egy kínai cég dolgozott az elektrokemence telepítésének előkészítésén. „Hogy ez a kapcsolat fennmaradt-e, vagy újraéledhet-e, azt nem tudjuk. Jelen helyzetből nézve ez tündérmesének tűnik, de bár így lenne!” – tette hozzá.
Az elküldött dolgozókról elmondta, hogy a legtöbben öt-hat havi végkielégítést kaptak, a 60 év felettiek még három hónappal többet. „Tehát a tartalék legfeljebb februárig tart ki. És ne felejtsük el: ezek az emberek évek óta nélkülöztek” – mondta.
Elmondása szerint elvették tőlük a műszaki pótlékot, megszűnt a kollektív szerződés, a fizetésük értéke folyamatosan csökkent. Most kaptak egyszerre egy nagyobb összeget, de sokan részben pihenésre, részben adósságrendezésre költötték. „Attól tartok, karácsonyra sokan kifogynak a tartalékaikból” – közölte.
A szakszervezet szerint most döntő időszak következik:
ha a következő hónapokban nem születik konkrét megoldás, több ezer ember kerülhet végleg nehéz helyzetbe.
Az állásbörzék és képzési programok mellett szeptembertől vállalkozóvá válást elősegítő és a 60 év felettiek elhelyezkedését támogató program is indult a dunai vasmű volt dolgozóinak. Akik az elbocsátottak közül Magyarország területén új egyéni vagy mikrovállalkozásnak minősülő társas vállalkozás alapítását tervezik,
mentorálás keretében képzésekben és különböző munkaerőpiaci szolgáltatásokban is részesülnek vállalkozásuk sikeres indítása érdekében.
Korábban eredménytelenségre hivatkozva a kijelölt felszámoló leállította a Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. értékesítési eljárását. A lépés azt jelenti, hogy nincs olyan befektető, aki a cég tevékenységét átvenné, így a vasmű jövője továbbra is bizonytalan.
A felszámolási eljárás azonban folytatódik, és a következő hónapokban dőlhet el, mi történik a társaság megmaradt vagyonával és eszközeivel.