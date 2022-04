Közzétette negyedéves pénzügyi jelentését a Twitter, amely ezzel megint az újságok címlapjára kerülhet. Nem csak azért, mert a közösségi médiacég a várakozásoknál harmincszor jobb eredményt produkált, hanem mert a hétfői tulajdonosváltás árnyékában közzétett gyorsjelentésében egy régi trükköt is leleplezett: közel három éven át csaknem 1,9 millióval "felülkerekítette" a felhasználói számát – írta az FT.

A mikroblogot üzemeltető cég szerint a 2019 első negyedév végén publikált jelentésben vétettek egy hibát, akkor – utólagos becslésük szerint – mintegy 1,4-1,9 millióval elvétették a felhasználók számára vonatkozó adatot. Ezt azóta sem ellenőrizték, ami miatt aztán minden következő negyedévben, egészen mostanáig, hamis adatot közöltek. A "hiba" miatt a felhasználókra vonatkozó nyilvános adat kevesebb mint 1 százalékkal a valós adat fölött volt az elmúlt csaknem három évben.

A Twitter azt írta, a hiba forrása az volt, hogy 2019 márciusában bevezettek egy újítást, amely lehetővé tette a felhasználóknak, hogy a Twitteren nyitott, különböző néven vezetett fiókjaikat összekössék egy "elsődleges felhasználói fiók" alatt. Ez egyrészt a felhasználók számára is hasznos ötletnek bizonyult, tömegével éltek is a lehetőséggel, hiszen így könnyebben válthattak az általuk üzemeltetett fiókok között. Másrészt a Twitternek is hasznára vált volna, mert a fiók-összevonás után tisztábban látta, hogy valójában hány aktív felhasználó mozog az oldalon. A mikroblogot üzemeltető cég azonban, úgy tűnik, nem élt a lehetőséggel, és minden az elsődleges felhasználói fiók alá kapcsolt újabb fiókot újabb egyedi felhasználónak számolt.

A közösségi médiacég közölt még egy érdekes adatot a felhasználóiról, aki a negyedév végén már 229 millióan voltak: a Twitteren nyitott fiókok között kevesebb mint 5 százaléknyi a hamis felhasználó vagy az olyan bot, amelyet arra használnak, hogy mások bejegyzései alá spammelve reklámozzanak valamit.