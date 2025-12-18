Valamit tud a svájci multi: beindította az új ukrán gyárát a világ legnagyobb élelmiszergyártója – a háború kitörése óta nem történt ilyen

A Nestlé elindította az első gyártósort új volinyi üzemében, és ezzel az első nagy nemzetközi vállalat lett, amely a háború kirobbanása után újraindította befagyasztott ukrajnai beruházásait. A döntés nemcsak üzleti, hanem politikai és gazdasági üzenet is: a multinacionális óriás hosszú távon számol Ukrajnával.

A háború közepén, mindössze 30 hónappal a beruházás elfogadása után elindult a Nestlé új ukrajnai gyára Volinyban / Fotó: JENS BUTTNER

A Nestlé 2025-ben elindította az első gyártósort új, Voliny megyei gyárában, Smolihiv faluban, és ezzel az első nagy nemzetközi vállalattá vált, amely a teljes körű orosz invázió után új termelő beruházást valósított meg Ukrajnában.

A döntés különösen jelentős annak fényében, hogy még 2022-ben a legtöbb üzleti projekt befagyott, a Nestlé azonban a háború közepén is hitt az ország gazdasági jövőjében.

Az üzem építéséről 2022 decemberében határoztak, bár a projektet már évekkel korábban megtervezték. Az Epavda szerint eredeti elképzelés egy exportorientált élelmiszeripari központ létrehozása volt, amely a közeli torcsini Nestlé-gyárral együtt erős regionális termelési bázist alkot.

A megvalósítás végül mindössze 30 hónapot vett igénybe, ami rendkívüli teljesítmény háborús körülmények között. A beruházás értéke meghaladja a 40 millió svájci frankot.

A gyár zöldmezős beruházásként, teljesen a nulláról épült fel, ami újdonságot jelentett a Nestlé ukrajnai működésében. Az első gyártósor már működik, több mint 300 munkahelyet hozott létre versenyképes bérekkel, és jelentős adóbevételt biztosít a helyi költségvetésnek. A kapacitás lehetővé teszi, hogy 2025 végéig mintegy 5000 tonna instant tészta készüljön, a következő években pedig további bővítések várhatók.

Hipermodern Nestlé-gyár, karnyújtásnyira a frontvonaltól

Az üzem teljes mértékben automatizált, a dolgozók nem érintkeznek közvetlenül a termékkel, ami magas élelmiszer-biztonsági és minőségi szintet garantál. Az energiaellátásban fontos szerepet kap a fenntarthatóság: a 1300 kW teljesítményű napelemrendszer átlagosan a villamosenergia-igény ötödét fedezi, kedvező időjárás esetén pedig akár a teljes szükségletet is.

A termelés erősen exportorientált, az előállított termékek 75 százaléka az Európai Unió piacaira kerül Maggi márkanév alatt. A gyár kizárólag ukrán alapanyagokra épít: a búza és a napraforgóolaj is hazai forrásból származik, pálmaolaj felhasználása nélkül. A beruházás nemcsak Voliny megye gazdaságát erősíti, hanem erős jelzést küld a nemzetközi befektetőknek is: Ukrajnában a háború ellenére is van jövője a termelő beruházásoknak.