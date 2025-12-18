Deviza
Oresnyik
Alekszandr Lukasenka
Fehéroroszország
Oroszország

Megérkeztek Putyin rettegett rakétái Európa határhoz: ez az első külföldi ország, aminek odaadták az oroszok – "Már működnek is"

"A konfliktus eszkalációja esetén kijelöltünk fegyveres erőket – több tízezer katonát Nyugat-Oroszországban –, amelyek a katonai küzdelem második szintjét alkotják majd" — nyilatkozta fehérorosz elnök, Alekszandr Lukasenka. A háború elharapózásától tartó elnök Minszkbe telepíttetett számos orosz oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát.
Csókási Annamária
2025.12.18, 20:09
Frissítve: 2025.12.18, 20:14

Az orosz Oresnyik rakétarendszer december 17-én, szerdán megérkezett Fehéroroszországba, és most már működőképes — jelentette be Alekszandr Lukasenka fehérorosz elnök a nemzethez és a parlamenthez intézett beszédében a 7. Össz-Fehérorosz Népi Gyűlés második ülésszakán Minszkben. 

Russian,Oreshnik,Missiles,On,A,Tractor-trailer.,What,The,Oreshnik,Missile oresnyik
Az oresnyik közpes hatótávolságú rakéta veszélyforrás a NATO számára. / Fotó: VideoFromEveryWhere / Shutterstock

A fehéroroszoknak jár Putyin védelme

Az Oroszországgal való együttműködés biztosítja Fehéroroszország stratégiai védelmét – hangsúlyozta a fehérorosz elnök az Interfax jelentése szerint. Minszk és Moszkva átfogó stratégiai elrettentő intézkedéseket biztosít.

„Ez egy regionális csapatcsoport orosz komponensének betelepítése országunk területére. A konfliktus eszkalációja esetén kijelöltünk fegyveres erőket – több tízezer katonát Nyugat-Oroszországban –, amelyek a katonai küzdelem második szintjét alkotják majd.

— mondta Lukasenka, majd hozzátette: "Fehéroroszország lesz az első, Oroszország pedig támogatni fog minket. Ez a regionális csapatcsoport. És a taktikai nukleáris fegyverek, amelyeket visszaadtunk Fehéroroszországnak”.

Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban bejelentette, hogy az Oreshnik közepes hatótávolságú rakétarendszert az év végéig harckészültségbe helyezik.

Az Oresnyik rakétakomplexumok nem egy helyen lesznek tárolva Fehéroroszország területén – jelentette be a fehérorosz elnök, Alekszandr Lukasenka novemberben.

Az orosz oresnyikek Minszknek stratégiai fontosságúak

Ahogy arról korábban beszámoltunk Alekszandr Lukasenka kijelentette, hogy az Oresnyikek rendkívül fontosak, közük van a katonai politikához is, nem csak a stratégiához és a védelemhez. Ez többek között azzal is összefügg, hogy miért maradnak zárt kérdések az ügyben, amelyeket semmiképpen nem szabad nyilvánosságra hozni. Az egyik ilyen kérdés a Fehéroroszország területén elhelyezett nukleáris fegyverek elhelyezkedése.

Ugyanez vonatkozik az Oresnyik-komplexumra is, amely decemberben veszi fel harci szolgálatát: 

A részleteket nem fogjuk nyilvánosságra hozni. Itt egy mobil komplexumról van szó, amely soha nem lesz egy helyen. Bizonyos pontok között fog cirkálni, és egy bizonyos pontból csapást mérni

– közölte Lukasenka.

A fő fegyverzetnek sajátnak kell lennie

nyilatkozta a hadiipari komplexum feladatairól.

„Az amerikaiak eddig is azt állítják, hogy nem tudják, van-e nálunk (nukleáris – a Belta megjegyzése) fegyver, vagy sem. Nos, jó, hadd gondolják ezt. Mi figyelmeztettük őket. Nem mondjuk meg, mennyi, hol, hogyan… Ez az én dolgom. Biztonságos helyen van. Sőt, még többet is mondtam: újra karbantartottuk – elvittük Oroszországba, karbantartottuk, és visszahoztuk a legmodernebb taktikai nukleáris fegyvereket. Nem fedhetjük fel mindezt, és nem is annyira a mi embereinknek, mint inkább nekik (külföldön – a Belta megjegyzése) kell ezt megmutatni” – hangsúlyozta az államfő.

