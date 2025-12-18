Hivatalos: Ursula von der Leyen elismerte a vereségét az EU-csúcson – győztek a gazdák, de még nincs vége

Az Európai Bizottság Belgiummal tárgyal az Ukrajnának nyújtandó hitel támogatásáért — közölte a POLITICO.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elvesztette a csatát a Brüsszel utcáin tüntető gazdákkal. / Fotó: AFP

Az Európai Bizottság és Belgium a fő tárgyalótermen kívül folytatnak tárgyalásokat az EU azon tervének legérzékenyebb pontjainak tisztázása érdekében, amely szerint 210 milliárd euró értékű, Oroszország által befagyasztott vagyontárgyakat akarnak Ukrajna számára felhasználni – közölték a POLITICO-val öt, a tárgyalásokról tájékozott EU-diplomata és tisztviselő.

Bart De Wever belga miniszterelnök nagyobb pénzügyi garanciákat szeretne biztosítani az EU-országoktól cserébe támogatásáért. Mivel az EU vezetői háttérbe szorították az ukrajnai tárgyalásokat, a fő események most a kulisszák mögött zajlanak.

Két diplomata szerint De Wever többször is kilépett a vezetők tárgyalóterméből, hogy kétoldalú megbeszéléseket folytasson kollégáival. Az EU végrehajtó szerve az utolsó pillanatban próbálja meggyőzni De Wevert, hogy a megígért biztosítékok elegendőek ahhoz, hogy eloszlassák aggályait – közölték két EU-tisztviselő.

A magyarok is képviseltették magukat a gazdatüntetésen

A tüntetésről a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarán belül működő Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége is nyilatkozatot tett közzé, melyben megfogalmazták, hogy több mint 100 magyar gazda is részt vett az összeurópai gazdatüntetésen. A közel tízezer tüntető mintegy húsz országból – köztük hazánkból – érkezett a brüsszeli demonstrációra, a szervező a Copa-Cogeca uniós termelői szervezet és számos európai agrár-érdekképviselet, köztük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége volt.

A Szövetség kiemelte:

Európa-szerte forrnak az indulatok, a tagországok, így hazánk termelői is fel vannak felháborodva. A gazdákkal közösen a mai tüntetésen teljes irányváltást követeltünk és továbbra is követeljük azt az Európai Bizottságtól. Határozottan tiltakozunk a Bizottság júniusban közzétett javaslata ellen, miszerint a 2028-2034-es uniós költségvetési ciklusban több mint 20 százalékkal csökkentenék az agrártámogatásokat, valamint megszüntetnék az önálló uniós Közös Agrárpolitikát (KAP).

— fogalmaztak és hozzátették: "Ezzel szemben indokolt a mezőgazdasági költségvetés legalább 2021–2027-es szintjének megtartása, valamint annak inflációval arányos emelése, miként a KAP bevált kétpilléres struktúrájának fenntartása is.