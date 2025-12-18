Deviza
Hivatalos: Ursula von der Leyen elismerte a vereségét az EU-csúcson – győztek a gazdák, de még nincs vége

Az EU vezetői csütörtökön Brüsszelben megkezdték a döntő tárgyalásokat arról, hogy megadják-e Ukrajnának hozzáférést a befagyasztott orosz vagyonhoz, hogy finanszírozza háborús erőfeszítéseit. Az Európai Bizottság tárgyalásai alatt Brüsszel utcáin zajló gazdatüntetésen a magyarok is képviseltették magukat több mint száz fővel.
VG
2025.12.18, 20:37
Frissítve: 2025.12.18, 20:55

Az Európai Bizottság Belgiummal tárgyal az Ukrajnának nyújtandó hitel támogatásáért — közölte a POLITICO.

november Ursula von der Leyen európa
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elvesztette a csatát a Brüsszel utcáin tüntető gazdákkal. / Fotó: AFP

Az Európai Bizottság és Belgium a fő tárgyalótermen kívül folytatnak tárgyalásokat az EU azon tervének legérzékenyebb pontjainak tisztázása érdekében, amely szerint 210 milliárd euró értékű, Oroszország által befagyasztott vagyontárgyakat akarnak Ukrajna számára felhasználni – közölték a POLITICO-val öt, a tárgyalásokról tájékozott EU-diplomata és tisztviselő.

A belgák üthetik meg a legjobban a bokájukat az Európai Unióból

Bart De Wever belga miniszterelnök nagyobb pénzügyi garanciákat szeretne biztosítani az EU-országoktól cserébe támogatásáért. Mivel az EU vezetői háttérbe szorították az ukrajnai tárgyalásokat, a fő események most a kulisszák mögött zajlanak.

Két diplomata szerint De Wever többször is kilépett a vezetők tárgyalóterméből, hogy kétoldalú megbeszéléseket folytasson kollégáival. Az EU végrehajtó szerve az utolsó pillanatban próbálja meggyőzni De Wevert, hogy a megígért biztosítékok elegendőek ahhoz, hogy eloszlassák aggályait – közölték két EU-tisztviselő.

Brutális videót közölt Orbán Viktor a brüsszeli gazdatüntetésről: kő kövön nem maradt – Ursula von der Leyennek ebből most már értenie kell

A magyarok is képviseltették magukat a gazdatüntetésen

A tüntetésről a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarán belül működő Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége is nyilatkozatot tett közzé, melyben megfogalmazták, hogy több mint 100 magyar gazda is részt vett az összeurópai gazdatüntetésen. A közel tízezer tüntető mintegy húsz országból – köztük hazánkból – érkezett a brüsszeli demonstrációra, a szervező a Copa-Cogeca uniós termelői szervezet és számos európai agrár-érdekképviselet, köztük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége volt.

A Szövetség kiemelte: 

Európa-szerte forrnak az indulatok, a tagországok, így hazánk termelői is fel vannak felháborodva. A gazdákkal közösen a mai tüntetésen teljes irányváltást követeltünk és továbbra is követeljük azt az Európai Bizottságtól. Határozottan tiltakozunk a Bizottság júniusban közzétett javaslata ellen, miszerint a 2028-2034-es uniós költségvetési ciklusban több mint 20 százalékkal csökkentenék az agrártámogatásokat, valamint megszüntetnék az önálló uniós Közös Agrárpolitikát (KAP). 

— fogalmaztak és hozzátették: "Ezzel szemben indokolt a mezőgazdasági költségvetés legalább 2021–2027-es szintjének megtartása, valamint annak inflációval arányos emelése, miként a KAP bevált kétpilléres struktúrájának fenntartása is. 

A támogatások csökkentése elfogadhatatlan

A szövetség elfogadhatatlannak nevezte, hogy csökkenjen a gazdáknak járó területalapú jövedelemtámogatás, illetve az a terv is elfogadhatatlan, hogy a nyugdíjkorhatárt elérő, öregségi nyugdíjban részesülő gazdák ne kaphassanak többé ilyen támogatást."

Aláhúzták, hogy az Európai Bizottság alapos előkészítés nélkül, az érintettekkel való egyeztetés, és hatástanulmányok készítése nélkül tervez döntéseket hozni, amit tarthatatlannak neveztek. Követelték továbbá, hogy Brüsszel ne kössön olyan kereskedelmi megállapodásokat EU-n kívüli országokkal, amelyek veszélyeztetik az európai mezőgazdasági termelőket és élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentenek a fogyasztók számára is.

Hozzátették, hogy az Ukrajnából, Brazíliából vagy éppen Marokkóból érkező importtal szemben ugyanis nem várják el az EU-ban kötelező élelmiszerbiztonsági előírásokat, mégis ellenőrzés nélkül engedik be ezeket az európai piacra.

Nem hagyjuk, hogy az Európai Bizottság tönkre tegye az agráriumot!

— fogalmaztak.

