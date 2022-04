A Yettel bevételeinek a 40 százalékát teszi ki az üzleti terület, és fontos szereplője a gépi kommunikációs eszközök piacának. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) legfrissebb mobilpiaci jelentése alapján Magyarországon az eszközök közötti (M2M) kommunikációra használt aktív SIM kártyák esetében piacvezető 40 százalékos részesedéssel. Ezt a pozíciót erősítheti tovább, hogy a Yettel mobilhálózatán elérhetővé vált az LTE-M technológia, amely egy új, magasabb szintű, speciálisan a gépek közötti kommunikáció (M2M/IoT) kiszolgálására fejlesztett hálózati képesség. Szintén az M2M/IoT területet érinti, hogy a már eddig is használatban lévő NarrowBand Internet of Things (NB IoT) hálózat országos lefedettségében jelentős előrelépést ért el a szolgáltató, amivel már az ország területének 70 százalékán biztosítja a speciális technológiát. Emellett a Yettel továbbfejlesztette reakcióképességét a még le nem fedett területek igény szerinti gyors, akár szigetszerű NB IoT hálózati ellátásában.

Fotó: Mónus Márton / MTI

A kkv-k igényeire szabva

A Yettel lakossági Prime tarifáknak fő előnyei a korlátlanságot, a gyorsabb ügyfélkiszolgálást és a csoportos kedvezményeket biztosító lehetőségek. Mostantól az üzleti ügyfelek, a kis- és középvállalatok is elérhetik a korlátlanság adta előnyöket: az üzleti portfólió a Prime tarifával összehangolt tartalommal és elnevezéssel érkezik, Business Prime néven. Az új üzleti tarifák különlegessége, hogy megtartották vagy tovább növelték azon szolgáltatások mennyiségét, ami a célcsoportnak fontos, így a tarifacsomagok tartalmaznak leforgalmazható SMS-eket és nemzetközi hívásperceket is.

Új világ a gépek közötti kommunikációban

A gépek közötti kommunikációra számos cég fejleszt megoldásokat, mára elérhetővé vált az a hálózati képesség, ami kisebb komplexitású, olcsóbb eszközzel teszi lehetővé egyrészt a NB loT-nál nagyobb adatátviteli sebességet, ami akár vizuális tartalom átvitelére is alkalmas, másrészt a teljes mobilitást a gépek közötti kommunikációban. Ezek a korábbinál fejlettebb (így költségesebb) jeladó eszközöket igényelnek, az eszközgyártók pedig továbbra is arra törekednek, hogy a fejlettebb igényeket is az arra „éppen elég” képességű alkatrészekből építsék össze: így született meg a CAT-M elnevezésű szabvány és eszközkategória, valamint mobilhálózati oldalon az azt kiszolgáló LTE-M hálózati képesség.

A NB IoT-hez képest az LTE-M legnagyobb újdonsága azonban, hogy már a kétirányú kommunikációt is lehetővé teszi,

azaz egy jeladó nem csupán jelt ad, majd „elalszik”, hanem a központi rendszer az LTE-M hálózaton képes megszólítani az egyes gépeket, végpontokat, immár fejlettebb eszközöket. Az LTE-M bevezetésével megnyílt az SMS-küldés és a hangalapú hívások lehetősége is a gépek közötti kommunikációban, amire korábban NB IoT hálózaton nem volt lehetőség. Ezek a funkciók jelentősen bővítik tehát az új technológia felhasználási lehetőségeit. A Yettel már biztosítja az LTE-M kapcsolódást ügyfelei számára, a folyamatos fejlesztések mellett jelenleg már az ország területének mintegy 60 százalékán.

Elmondható, hogy mind a NB IoT, mind az LTE-M hosszú távon is releváns hálózati képességet jelentenek, aminek kihasználtsága dinamikusan bővülni fog a jövőben. Felhasználása elsősorban üzleti területen várható, de az LTE-M kompatibilis okoskiegészítők, például okosórák révén közvetlen lakossági felhasználásban is erősödő szerepet kaphat.