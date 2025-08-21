Vendégmunkások Magyarországon: durván trükköznek a multik, már Nagy Márton is tud róla – kiakadt a szakszervezet

„Semmilyen formában nem támogatjuk a vendégmunkásokra vonatkozó szabályok lazítását, sőt, azt javasoltuk Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek, hogy szigorítson a feltételeken” – mondta a Világgazdaságnak Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke. Hétfőn tárgyaltak egymással a nemzetgazdasági minisztériumban a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) résztvevői, ahol a miniszter, Nagy Márton is jelen volt. Az esemény legfontosabb témája a minimálbér-tárgyalások kezdete és a vállalkozások által szorgalmazott adócsökkentés volt, de szóba került a vendégmunkások toborzása is.

Trükköznek a multik a vendégmunkásokkal, kőkemény üzenetet kapott Nagy Márton a szakszervezetektől / Fotó: Béres Attila

Vendégmunkások: elegük lett a szakszervezeteknek, trükköznek a multik

A szakszervezetek nagyon határozott álláspontja, hogy a mostani munkaerőpiaci helyzetben nem indokolt a vendégmunkások létszámának bővítése, miután az utóbbi hónapokban jelentősen lazult a hazai munkaerőpiac feszessége. Júniusban a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 4 millió 678 ezren dolgoztak Magyarországon, ami majdnem százezerrel, összesen 89 ezer fővel kisebb létszám, mint 2024 júniusában.

Ebben a demográfiai okok mellett az ipar kritikus helyzete is vastagon benne van. Hosszú idő óta szenvednek a magyar gazdaság húzóágazatai, amelyek továbbra is nyögik a gyenge európai konjunktúrát. A megrendelésállomány hiánya és a gyenge termelési színvonal miatt jókora munkaerő-felesleg alakult ki a cégeknél, és attól lehet tartani, hogy idővel elbocsátják az alkalmazottakat.

Mészáros Melinda szerint ebben a munkaerőpiaci helyzetben nem szűkíteni, hanem bővíteni kell a magyar munkavállalók lehetőségeit.

Nem tartjuk megengedhetőnek, hogy egyes multinacionális vállalkozások a magyar munkaerőt cseréljék le harmadik országbeli munkavállalókra ilyen-olyan trükkök segítségével

– fogalmazott a liga vezetője, akinek elmondása szerint több helyen volt arra példa, hogy a kieső megrendelésállomány miatt a cégek elküldték a munkavállalókat, majd néhány hét-hónap múlva, amikor megérkezett a várt megrendelés, arra hivatkozva, hogy nem találnak magyar munkaerőt, feltöltötték a megüresedett helyeket harmadik országbeli munkavállalókkal. A cégek szerinte megízlelték a vendégmunkások terhelhetőségét, akiknél a munka-magánélet egyensúlya nincs arányban azzal, ami a magyar munkavállalókra jellemző.

Ezért azt javasolták a VKF-en, hogy a kormány szigorítson a vendégmunkások alkalmazásának szabályain, így se az országlistát, se a harmadik országbeli vendégmunkások létszámát meghatározó kvótát ne bővítse.

Pedig év elején már szigorított a kormány, éppen a megváltozott munkaerőpiaci környezetre reagálva a Nemzetgazdasági Minisztérium csökkentette kvótát: míg 2024-ben 65 ezerben maximálta, 2025-ben már csak 35 ezerben. A liga vezetője szerint ebből a kvótából is mindössze 20 ezret sikerült feltölteni, ami azt bizonyítja, hogy ez maximálisan elegendő.