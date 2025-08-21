Mágnesként vonzza magához az inflációtól rettegő amerikaiakat a Walmart

Valamennyi jövedelmi osztályban nőtt a vásárlási hajlandóság a Walmart áruházláncában, erre hivatkozva a társaság meg is emelte az üzleti évre szóló forgalmi és nyereség-előrejelzését, azaz vámháború miatti áremelések forgalomerodáló hatása nem érvényesült olyan mértékben, ahogy azt a világ legnagyobb kiskereskedelmi láncánál korábban prognosztizálták.
Elsősorban a napi fogyasztási cikkek és az egészségügyi termékek forgalombővülése tornászta 4,8 százalékkal feljebb, 177,4 milliárd dollárra a Walmart negyedéves bevételét. Az LSEG elemzői konszenzusa 176,16 milliárd dolláros forgalmat vetített előre. A társaság 7,15 milliárd dolláros adózott nyeresége 52 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.
A csütörtöki amerikai tőzsdenyitás előtt publikált gyorsjelentésben kiemelik a digitális platformjuk 25 százalékos éves alapú forgalomnövekedését, valamint azt, hogy online megrendeléseik egyharmadát három órán belül teljesíteni tudták. A pluszforgalom azonban nem azt jelenti, hogy az amerikai vásárlók nyakló nélkül költekeznének.
Épp ellenkezőleg: az inflációs félelmek és az áremelések elől a nagykereskedelmi erejét a legjobban kihasználni tudó, s ezzel a legkedvezőbb árakat kínáló lánchoz pártolnak át. Ez eddig is megfigyelhető volt a konkurensek által közzétett gyengébb negyedéves üzleti adatokból.
Az Egyesült Államokban a 2026-s pénzügyi év második, júliussal zárult negyedében a növekedés 4,6 százalékos volt, szemben a piac 3,8 százalékos várakozásával.
A Walmart nemcsak méreténél fogva, hanem beszerzési forrásait illetően is kiemelkedik az amerikai kiskereskedelmi mezőnyből, hiszen áruinak kétharmadát hazai forrásból szerzi be, így a Donald Trump elnök által elindított kereskedelmi háború megemelt vámokon keresztül jelentkező negatív hatásai kevésbé érintik őket.
A kedvező negyedéves adatokon felbuzdulva a Walmart a korábbi
A Walmart Trumpnál kiütötte nyáron a biztosítékot azzal, hogy versenytársaihoz hasonlóan jelezte, áremelésekkel fogja a vámok miatt megnövekedett költségeit áthárítani a fogyasztókra. Ez folyamatban is van, de csak olyan szinten, hogy az árérzékenységüknél megfogott új vásárlókat biztosan magukhoz láncolhassák, azok ne álljanak tovább.
Az egy vásárlásra eső bevétel tavaly 0,6 százalékkal, idén a második negyedévben viszont már 3,6 százalékkal nőtt a Walmartnál. A cég ugyanakkor a folyó harmadik negyedévre csak 168 milliárd dolláros bevétellel számol, míg az iskolakezdés forgalombővítő hatásaival is kalkuláló elemzők 176 milliárd dollárt valószínűsítenek.
Ezt lehet az oka annak, hogy a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben közel 3 százalékkal gyengült a Walmart részvényárfolyama, melyről itt találhatnak részletes elemzést.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.