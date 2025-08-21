Hamarosan a helyi nagy rivális motorjaival gyárthatják a Mercedeseket

A két német prémiummárka vezetői egyfajta motorszövetségről tárgyalnak, az elképzelés szerint nemsokára BMW-motorokkal gyárthatják a Mercedeseket – értesült a német Manager Magazin.
A terv alacsonyabb költségeket és jobb kihasználtságot ígér, de kényes márka- és stratégiai kérdéseket is felvet. Az ötlet a Mercedes vezérigazgatójától, Ola Kalleniustól származik. BMW-s kollégája, Oliver Zipse eleinte szkeptikus volt, de ma már nyitottnak tűnik.
Első lépésként a BMW négyhengeres motorokat szállítana a Mercedesnek.
A lehetséges kezdési dátum 2027. A végleges döntés nyolc héten belül születik.
A háttérben a Mercedes elektromos járműveinek lassú terjedése és a plug-in hibridek iránti növekvő kereslet áll. A Geelytől megrendelt motorok nyilvánvalóan nem elégítik ki a stuttgarti gyártó igényeit.
A két német óriás motorjai között vannak ugyan műszaki különbségek, de ezek áthidalhatónak tűnnek. A gyártásra a BMW steyri gyárában kerülne sor.
Tavaly a BMW körülbelül 1,2 millió motort gyártott az üzemben. Emellett arról is tárgyalnak a német gyártók, hogy az Egyesült Államokban is közösen gyártanák a motorokat. Később jöhetnek a sebességváltók is. A BMW azonban ez utóbbi témát nem igazán erőlteti, mivel kiváló a kapcsolata a ZF nevű beszállítójával, ahonnan jelenleg is beszerzi ezt az alkatrész.
A BMW hosszú távon valószínűleg többet nyer gyárainak jobb kihasználtságából, a szinergiákból és a lehetséges megtakarításokból az Egyesült Államokban.
Rövid távon a Mercedes a BMW technológiájához való hozzáférésből és az alacsonyabb fejlesztési költségekből profitál, ám potenciálisan függőségbe kerül bajor szektortársától, ráadásul a márka imázsa is romolhat.
Az esetleges együttműködéshez ugyanakkor a két vállalat igazgatóságának és felügyelőbizottságának is hozzá kell járulnia.
