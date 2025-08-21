Bátor lépést tett Románia és Ukrajna, olyat, mintha csak béke honolna a háborúzó országban

A Bukarest és Kijev közötti vasúti személyszállítás újraindításáról állapodott meg Románia és Ukrajna – jelentette be Ionel Scriosteanu, a bukaresti közlekedésügyi minisztérium államtitkára. A rendszeres járatok már szeptemberben elindulhatnak.

Románia és Ukrajna megállapodott a Bukarest és Kijev közötti vasúti személyszállításról / Fotó: Djordje Kostic / Shutterstock

A két főváros közötti vasúti személyforgalmat 2020-ban, a koronavírus-járvány idején függesztették fel. A vonat heti egy alkalommal közlekedett, 26 óra alatt tette meg a hozzávetőleg ezer kilométeres távot.

Korábban a szerelvények a bukovinai Csernovic (Csernivci) érintésével közlekedtek, most azonban Moldova Köztársaságon keresztül, Chisinau érintésével fognak. A vonat négy kocsiból fog állni, a tervek szerint a menetidő 24 óránál kevesebb lesz.

Az erről szóló tárgyaláson felmerült annak a lehetősége, hogy a jövőben a szerelvény a bulgáriai Várnáig közlekedjen.

A vasúti személyszállítás visszaállítása meglehetősen bátor lépés, tekintve, hogy Ukrajna területén 2022 tavasza óta folyamatosan háború zajlik, annak bármely területét bármikor támadhatja az orosz hadsereg.