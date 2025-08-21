Döcög a profik szekere – nagyot zsugorodott a hazai brókerek nyeresége

Nem ment jól a hazai brókercégek szekere az első fél évben. Hiába hozott nagyobb volatilitást a tőkepiacokra az amerikai vámháború és a geopolitikai konfliktusok világszerte érezhető élesedése, hiába szárnyalnak 2025-ben is a tőzsdék, a befektetési vállalkozások itthon ebből nem igazán tudtak profitálni.

Csökkent a hazai brókerek nyeresége az első fél évben / Fotó: Frame Stock Footage / shutterstock (Képünk illusztráció)

A hazai befektetési vállalkozások a tavalyinál 3,5 százalékkal kevesebb, 354 milliárd forintos bevételt termeltek az év első hat hónapja során, eredményük pedig ennél sokkal erősebb mértékben apadt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) csütörtökön közzétett adatai szerint.

A jegybanki statisztikában szereplő kilenc brókercég összesített üzleti eredménye 8 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól, ez alig nyolc és fél milliárd forintos eredményt jelent.

A befektetési szolgáltatók ezúttal saját pénzüket is kevésbé hatékonyan forgatták, a pénzügyi műveletekből származó eredmény csupán alig fele, 10,3 milliárd forint volt a tavalyinak idén január és június között.

A teljesítményt rontotta, hogy

bár a személyi kiadásokat ötödével visszafogták,

a működési ráfordításaik duplázódtak,

egyéb ráfordításaik pedig közel negyedével nőttek,

így mindent egybevetve kiadásaik 16 százalékkal emelkedtek, 20,9 milliárd forintos terhet róva a brókercégekre.

Elillant a brókerek profitjának 40 százaléka

Az adózás előtti eredmény soron így közel 40 százalékos visszaesés olvasható ki az MNB adataiból.

A brókerek megtermelt eredményük után 1,36 milliárd forintot fizettek be az államkasszába, adóterheik ez alapján éves alapon feleződtek.

A kevesebb közteher ellenére az adózott eredmény 38 százalékkal zsugorodott, a kilenc befektetési vállalkozás összesített nettó profitja így csupán 17,4 milliárd forint volt 2025 első felében.