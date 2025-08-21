Deviza
EUR/HUF395.88 +0.36% USD/HUF340.02 +0.41% GBP/HUF457.46 +0.32% CHF/HUF421.76 +0.17% PLN/HUF93.09 +0.23% RON/HUF78.33 +0.38% CZK/HUF16.14 +0.2% EUR/HUF395.88 +0.36% USD/HUF340.02 +0.41% GBP/HUF457.46 +0.32% CHF/HUF421.76 +0.17% PLN/HUF93.09 +0.23% RON/HUF78.33 +0.38% CZK/HUF16.14 +0.2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,326.32 -0.2% MTELEKOM1,984 0% MOL3,004 -0.07% OTP30,880 -0.29% RICHTER10,730 -0.09% OPUS583 -0.51% ANY7,900 -2.78% AUTOWALLIS160 +0.31% WABERERS5,220 -1.53% BUMIX9,218.32 -0.2% CETOP3,603.38 +0.71% CETOP NTR2,243.77 -0.08% BUX106,326.32 -0.2% MTELEKOM1,984 0% MOL3,004 -0.07% OTP30,880 -0.29% RICHTER10,730 -0.09% OPUS583 -0.51% ANY7,900 -2.78% AUTOWALLIS160 +0.31% WABERERS5,220 -1.53% BUMIX9,218.32 -0.2% CETOP3,603.38 +0.71% CETOP NTR2,243.77 -0.08%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
orosz-ukrán háború
Donald Trump
béketárgyalás
ukrajnai háború

Úgy tűnik, Donald Trump most hátrébb lépne az ukrajnai háború béketárgyalásaitól

Az amerikai elnök egyelőre hátrébb lép az orosz–ukrán béketárgyalásoktól. Donald Trump szerint először Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij találkozójára van szükség, csak ezt követően kerülhet sor háromoldalú egyeztetésre.
Németh Anita
2025.08.21, 14:00
Frissítve: 2025.08.21, 14:16

Donald Trump egyelőre visszalép az orosz–ukrán béketárgyalásoktól. Az amerikai elnök azt mondta legfőbb tanácsadóinak, hogy a háromoldalú találkozóra csak azt követően kerülne sor, ha előbb Oroszország és Ukrajna vezetői egyeztettek egymással – írja a The Guardian névtelenséget kérő kormányzati forrásokra hivatkozva.

Putin-Trump summit in Alaska donald trump
Donald Trump egyelőre hátrébb lép az orosz–ukrán béketárgyalásoktól / Fotó: AFP

Donald Trump szerint a következő lépés a háború lezárása felé egy kétoldalú találkozó Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között – mondták a tisztviselők a brit lapnak.

Egy keddi rádióinterjúban Trump maga is arról beszélt, hogy jobb lenne, ha Putyin és Zelenszkij először nélküle találkoznának. „Csak látni akarom, mi történik azon a megbeszélésen. Most szervezik, és majd meglátjuk, mi lesz.”

Az amerikai elnök egyelőre nem játszana közvetlen szerepet az Oroszország és Ukrajna vezetője közti találkozó megszervezésében, rájuk bízza.

Trump vonakodása ebben azután erősödött meg, hogy az utóbbi napokban elismerte: a háború lezárása nehezebbnek bizonyult, mint várta. Mint ismert, tavaly az elnökválasztási kampányában azt ígérte, hogy 24 órán belül békét teremt. Az elnök január óta van hivatalában, de egy fegyverszünetet sem tudott elérni, nemhogy békét.

Az amerikai vezető most már kapásból békemegállapodásra törekszik, és kezdeményezte az elnökök találkozását. Egy magas rangú kormányzati tisztviselő arról beszélt a lapnak, hogy 

Trump jelenleg kivárásos stratégiát alkalmaz annak kapcsán, hogy létrejön-e a Putyin–Zelenszkij-találkozó. 

Kevés konkrét jel mutatkozik előrelépésre, és a Fehér Háznak még lehetséges helyszínlistája sincs.

Jurij Usakov, Putyin külpolitikai tanácsadója szerint Trump és Putyin telefonon arról állapodott meg, hogy magas rangú tárgyalókat neveznek ki a közvetlen orosz–ukrán egyeztetésekre. Ez arra utal, hogy egy esetleges kétoldalú csúcstalálkozó még odébb lehet.

Fenyegetés érte a békekötést: Oroszország figyelmeztet, az ukrán védőhálót vele is meg kell beszélni

Moszkva nélkül nem képzelhető el Ukrajna biztonságának garantálása – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Oroszország szerint az ENSZ Biztonsági Tanácsának minden állandó tagját be kell vonni a tárgyalásokba.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11795 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu