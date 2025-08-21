Eladósorba került Brad Pitt nemrég kirabolt luxusvillája

Brad Pitt számos pazar ingatlannal rendelkezik a nyugati parton, így lesz hol aludnia akkor is, ha sikerül túladnia azon a Los Angeles-i luxusházán, amelyet nemrég raboltak ki.
Az L alakú Los Feliz rezidencia három hálószobával és két fürdőszobával rendelkezik, és egy domboldalon található, ahonnan Los Angeles központjára nyílik lenyűgöző kilátás. A ház egykor Aileen Gettyé, a Getty-olajdinasztia örököséé és neves filantrópé volt, aki még 2019-ben vásárolta meg James Valentine-tól, a Maroon 5 gitárosától. Az eladási árat nem hozták nyilvánosságra, azt viszont tudni lehet, hogy hetekkel a betörés után Brad Pitt egy spanyol stílusú kastélyt vásárolt a Hollywood Hillsben 12 millió dollárért.
További részletek és a luxusvilla fotója az Origo oldalán látható.
