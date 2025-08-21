Rendkívüli bejelentés az Északi Áramlat felrobbantásáról: letartóztatták a merénylet szervezőjét – egy ukrán férfi a gyanúsított

Letartóztattak egy ukrán állampolgárságú férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy ő volt a 2022-es, az Északi Áramlat gázvezetékeket megrongáló tenger alatti robbantások egyik koordinátora – közölték csütörtökön a német ügyészek.

Olaszországban elfogtak egy ukrán férfit, aki feltételezések szerint részt vett az Északi Áramlat gázvezetékek elleni szabotázsban / Fotó: AFP

A gyanúsítottat, akit a német adatvédelmi szabályokkal összhangban csak Serhii K.-ként azonosítottak, éjszaka tartóztatták le az olaszországi Rimini közelében található Misano Adriatrico rendőrőrsének tisztjei – közölték a szövetségi ügyészek.

A 2022. szeptember 26-i robbanások megrongálták a csővezetékeket, amelyeket azért építettek, hogy orosz földgázt szállítsanak Németországba a Balti-tenger en keresztül.

A károk fokozták a feszültséget az orosz-ukrán háború körül, mivel az európai országok a Kreml teljes körű ukrajnai invázióját követően igyekezték magukat függetleníteni az orosz energiaforrásoktól.

Eddig szűkszavúan nyilatkoztak a nyomozásról, de két évvel ezelőtt azt mondták, hogy víz alatti robbanóanyagok nyomaira bukkantak egy jachtról vett mintákban, amelyet a vizsgálat részeként átkutattak.

Csütörtökön kiadott közleményükben az ügyészek azt állították, hogy Szerhij K. egyike volt annak a csoportnak, amely robbanóanyagokat helyezett el a csővezetékeken, és feltételezhetően az egyik koordinátor is volt.

Azt mondták, hogy robbanások előidézésével, alkotmányellenes szabotázzsal és építmények lerombolásával gyanúsítják. Hétfőn kiadott európai elfogatóparancs alapján tartóztatták le.

Korában megírtuk, hogy az orosz olajra vonatkozó ársapka leszállítását és az Északi Áramlat gázvezeték használatának betiltását javasolja egyebek között az Európai Bizottság az Oroszország elleni legújabb, 18. szankciós csomagjában.