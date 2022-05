A webáruházi e-kereskedelmi forgalom 22 százalékkal, nettó 1275 milliárd forintra nőtt tavaly, ami a 2020-as kiugró teljesítményt figyelembe véve az optimista várakozásokat is kismértékben felülmúlta – közölte a Reacty Digital. Tavaly az online csatorna részaránya a teljes kiskereskedelmen belül – az üzemanyag-értékesítés nélkül – 11 százalékot tett ki. Előrejelzésük szerint Magyarországon 2026-ra az e-kereskedelmi forgalom meghaladhatja a 3200 milliárd forintot, ami akár 16 százaléknál is magasabb részarányt jelentene a teljes forgalmon belül. Ha viszont a fejlődés útjában álló hatások hosszú távon is maradnak, a következő öt évben csupán duplázódhat a forgalom, és a részaránya sem fogja elérni a 14 százalékot. A harmadik, realista forgatókönyv 2026-ig 140 százalékos növekedéssel számol, ami csaknem 15 százalékos részarány lennet.