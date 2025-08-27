Döntött a Suzuki: ebben az országban építi fel a legfőbb elektromosautó-gyárát – nem Magyarország, de Esztergom is jól jár

A Suzuki Motor bejelentette, hogy az elkövetkező öt-hat évben mintegy 8 milliárd dollárnyi tőkét fektet be Indiában, hogy megerősítse vezető pozícióját a világ harmadik legnagyobb autópiacán – írja az autopro.hu.

Megkezdődött a Suzuki e-Vitara elektromos autó gyártása Indiában / Fotó: AFP

A beruházás során India válik a Suzuki elektromos járműveinek globális gyártási központjává, ahonnan a tervek szerint mintegy 100 országba, például Japánba és az európai piacokra exportálnak majd. Augusztus 26-án a cég gudzsaráti üzemében megkezdődött az e-Vitara nevű közepes méretű elektromos autó gyártása.

A gyár hosszú távon a világ egyik legnagyobb autógyártó központjává válhat, évi egymillió darabos kapacitással – mondta Toshihiro Suzuki, a vállalat elnöke. A gyártás beindításához kapcsolódó rendezvényen részt vett Narendra Modi indiai miniszterelnök is, aki kiemelte, hogy az új üzem jelentős előrelépést jelent a „Make in India” kezdeményezés szempontjából.

A Suzuki gyártásfejlesztési és energiahatékonysági beruházása nyomán tovább javul a japán autógyártó esztergomi üzemének versenyképessége, és ezáltal tovább erősödik Magyarország vezető szerepe is a globális autóiparban – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Esztergomban.

A Suzuki fejleszti az Esztergomi gyárat

A Suzuki 2025-ös fejlesztései között kiemelkedik a Suzuki gyártásfejlesztési és energiahatékonysági beruházása Esztergomban. Az állam 1,9 milliárd forint támogatást adott a japán autógyártó több mint kilencmilliárd forintnyi értékű projektjéhez, amelynek keretében bővítették a lökhárító-, a festő- és a hegesztőüzem kapacitását, illetve nagy lépést tettek a létesítmény karbonsemleges működése felé.

Kiemelte, hogy a digitalizáció, az automatizáció fokozásával megerősítik Magyarország vezető szerepét a globális autóiparban, illetve rámutatott, hogy Európában kizárólag Esztergomban rendelkezik gyárral a Suzuki, így nem csoda, hogy logisztikai központ is működik itt, valamint informatikai szolgáltatásokat is nyújtanak.

A vállalat beszállítóinak több mint egyharmada magyar cég, a fejlesztések pedig ezáltal komoly lehetőséget jelentenek a hazai kis- és közepes vállalkozásoknak is. Tavaly mintegy 13-14 százalékos részesedéssel ismét a Suzuki lett a piacvezető az új autók eladásában Magyarországon, immár 21. alkalommal.