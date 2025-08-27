Deviza
A Fed körüli harcokra figyelnek a befektetők, mindenki az Nvidia gyorsjelentését várja – minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Az amerikai jegybank függetlensége körüli harcok kötik le a befektetők figyelmét. A részvénypiac az Nvidia gyorsjelentésére vár.
D. GY.
2025.08.27., 07:54

Stabil maradt a részvénypiac Ázsiában a Nvidia, az MI vezető vállalatának közelgő gyorsjelentése előtt. Az Nvidia eredményei rövid távon meghatározhatják a kockázati hangulatot. Az amerikai dollár gyengélkedett, a befektetők továbbra is idegesek a Federal Reserve függetlenségét érő támadások miatt.

amerikai részvények részvénypiac
Az Nvidia gyorsjelentésére vár a részvénypiac / Fotó: AFP

Az amerikai államkötvényhozam-görbe meredekebbé vált, miután Donald Trump elnök hétfőn elrendelte Lisa Cook Fed-kormányzó elbocsátását – ez példátlan lépés, amely jogi csatározásokhoz vezethet, miután Cook ügyvédje közölte, hogy keresetet nyújt be az intézkedés megakadályozására. 

A Fed körüli csatározásokra figyel a részvénypiac, jön az Nvidia gyorsjelentése

A Fed kijelentette, hogy tiszteletben tartja a bíróság Lisa Cook ügyében hozott döntését, de a valóság az, hogy nehéz helyzetbe került 

kommentálta a helyzetet a Reutersnek Prashant Newnaha, a TD Securities ázsiai–csendes-óceáni régióra szakosodott vezető kötvénypiaci stratégája. „Ha a bíróság Trump javára dönt, az potenciálisan azt jelenti, hogy Jerome Powell elnök is elbocsátható, mivel engedélyezte volna, hogy egy nem Fed-alkalmazott hozzon döntéseket a Fed igazgatótanácsa nevében” – tette hozzá arra az esetre utalva, ha Cook a bírósági határozat megszületéséig tovább szolgálna.

A rövidebb lejáratú hozamok nagyobb mértékben estek, mint a hosszabbak, ami a hozamgörbe meredekebbé válását okozta. 

  • A kétéves amerikai államkötvény hozama, amely jellemzően a kamatvárakozásokkal mozog együtt, kora reggel 3,654 százalékra esett Ázsiában, ami május óta a legalacsonyabb szint, 
  • a 30 éves papír hozama 1,5 bázisponttal magasabban, 4,923 százalékon állt.

Trump ismételten bírálta Powellt és a döntéshozókat, amiért nem vágták a kamatokat. A piaci elemzők Powell Jackson Hole-ban tett múlt heti nyilatkozatát úgy értelmezték, hogy kamatcsökkentések jöhetnek. Ennek következtében a befektetők most a jövő hónapra áraznak egy csökkentést, a kereskedők 84 százalék esélyt látnak arra, hogy a Fed szeptemberben lép, és több mint 100 bázispontnyi lazítást várnak júniusig. 

A piacok olyan forgatókönyvet áraznak, amelyben Trump többséget szerez a kormányzótanácsban, megteremtve a terepet a kamatvágások gyorsabb és korábbi érkezésének

– mondta Newnaha.

Trump megjegyzései után az amerikai dollár hirtelen gyengült, majd a mélypont közelében maradt. 

  • Az euró 1,1636 dolláron forgott, 
  • a jen 147,6 körül mozgott dolláronként.

A befektetők inkább a közelgő foglalkoztatottsági adatokra figyelnek, és arra, hogy azok mit jelentenek a szeptemberi kamatdöntés szempontjából. A várakozások szerint kamatcsökkentés jöhet a munkaerőpiac jelentős romlása nélkül 

– mondta Ben Bennett, az LGIM (Legal and General Investment Management) ázsiai–csendes-óceáni befektetési stratégája. „Ez erősen támogathatja a befektetői hangulatot. Az Nvidia mai gyorsjelentése szintén kulcsfontosságú lesz a piacok rövid távú irányának meghatározásában.” 

Az opciós kereskedők nagyjából 260 milliárd dolláros elmozdulást áraztak az Nvidia piaci értékében a gyorsjelentést követően, amelynél a kínai üzletág áll majd a figyelem középpontjában, 

különös tekintettel a Trump-kormányzattal kötött szokatlan nyereségmegosztási megállapodásra. A kínai–amerikai kereskedelmi háború kereszttüzében az Nvidia kínai üzletágának jövője attól függ, hogy a világ két legnagyobb gazdasága hova jut a vám- és csipkereskedelmi tárgyalásokon. Ez óvatosságra késztette a kereskedőket. 

Enyhe pluszban az ázsiai indexek, csökkent az olajár

  • Az MSCI legszélesebb ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe (amely a japán tőzsdemutatókat nem tartalmazza) 0,2 százalékkal erősödött, 
  • a japán Nikkei alig változott, 
  • a tajvani részvények 0,6 százalékkal emelkedtek. 
  • A kínai blue chip részvények 0,3 százalékkal erősödtek, közel járnak a hároméves csúcshoz, amelyet a hét elején értek el. A kínai piacot mostanában a technológiai szektor húzza. 
  • Az árupiacon az arany 0,23 százalékkal korrigált lefelé, miután az előző kereskedési napon kéthetes csúcsot ért el. 
  • Az olajárak alig változtak, miután az előző napon estek, a piac pedig a nagymértékű vámokra vár, amelyeket az Egyesült Államok India orosz olajvásárlásaira válaszul vezetett be.
