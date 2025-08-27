Megtörtént: Amerika bosszút állt Indián az oroszok miatt – most beláthatatlan, mi következik

Donald Trump amerikai elnök 50 százalékos vámot vetett ki az Indiából importált árukra, vagyis megduplázta a korábbi, 25 százalékos sápot. Az intézkedés célja, hogy szankcionálja Indiát az orosz olaj vásárlása miatt.

Fotó: AFP

A lépés veszélyeztetheti az Egyesült Államok és India közötti kapcsolatokat, amelyek korábban kulcsfontosságúak voltak, valamint növelheti az amerikai vállalatok és fogyasztók költségeit. Újdelhi bírálta a döntést: az indiai kormány szerint Kína és az európai országok is vásárolnak orosz energiahordozókat, Indiát igazságtalanul büntetik.

Az amerikai–indiai kereskedelmi forgalom jelentősen nőtt az elmúlt időszakban, Washington tavaly több mint 87 milliárd dollár értékű árut importált Indiából, főként gyógyszereket és elektronikus eszközöket. Ugyanakkor az elmúlt hetekben nőtt a két ország között a feszültség.

Az indiai külügyminiszter augusztusban arról beszélt, hogy folytatódnak a kereskedelmi tárgyalások az Egyesült Államokkal, de vannak olyan határok, amelyeket a világ legnépesebb országa nem hajlandó átlépni, és ragaszkodik az érdekei védelméhez. A tárcavezető Narendra Modi kormányfőhöz hasonlóan az indiai gazdák és kisvállalkozások védelmét emelte ki.

A kétoldalú tárgyalások is azon akadtak el, hogy India nem hajlandó megnyitni hatalmas mezőgazdasági és tejipari szektorát. A vámok kapcsán fontos megemlíteni, hogy a hosszú távú káros hatások nagyobbak lehetnek, mert a magas vámok veszélyeztethetik India vonzóerejét mint globális feldolgozóipari központét.

India kevesebb orosz olajat importál

Sajtóinformációk India már Trump keménykedése előtt visszavett az orosz olajból: a világ harmadik legnagyobb olajimportőre és -fogyasztója júliusban napi 1,5 millió hordó orosz olajat vásárolt, ami 24,5 százalékkal elmarad az előző havitól, és a teljes, napi 4,44 millió hordós import 34 százalékát adta. Az utóbbi 2023 szeptembere óta a legalacsonyabb érték.

Az állami olajfinomítók alternatív forrásokra váltottak a Közel-Keletről és az Egyesült Államokból, ám ezek a szállítmányok csak az augusztusi és szeptemberi adatokban tűnhetnek fel. Az OPEC-szállítmányok aránya azonban már így is öt hónapos csúcsra ért.