Kathy Hochul New York-i kormányzó panaszt nyújtott be, amiért a cég nem alkalmazkodott a terhes vagy fogyatékkal élő munkavállalók egyéni igényeihez – tudatta a Verge.

A panasz szerint a vezetők olyan feladatokat elvégzésre kényszerítették a dolgozókat, amelyek alól orvosi javaslatra mentesülniük kellett volna. A sajtóközleményben megemlített példa szerint egy várandós dolgozó kérvényezte a megerőltető munkatevékenységek kerülését, például a 25 kilónál nehezebb dobozok emelését. Az Amazon jóváhagyta a kérelmet, de a munkavállaló főnöke állítólag nem volt hajlandó betartani a javaslatot, és az Amazon a belső panaszok ellenére sem avatkozott be az ügybe. A munkavállaló megsérült, és fizetés nélküli szabadságra kényszerült, miután a nagyvállalat nem ismerte el a sérülést.

Fotó: NurPhoto via AFP

A cég tanácsadói utólag változtattak a javaslataikon

Több példa szerint a munkavállalók egyéni kérelmeit is elutasították. A sajtóközlemény szerint az Amazon belső tanácsadója javaslatot tett az egyik munkavállaló munkarendjének megváltoztatására orvosi okokra hivatkozva, a tanácsadó azonban megváltoztatta az ajánlást, amikor a vezető elutasította a munkavállaló beosztásának módosítását, mondván, hogy nincs elég orvosi dokumentáció a kérelem jóváhagyásához. Az Amazon nem reagált egyelőre az üggyel kapcsolatos megkeresésekre.

A panasz benyújtását követően a New York-i állam emberi jogi részlege kivizsgálja, és megállapítja, hogy tartanak-e meghallgatást az ügyben.

A CNBC szerint az Amazont már korábban is beperelték a várandós alkalmazottak szembeni diszkrimináció miatt – néhány felperes állítása szerint az állásukba került az, hogy nem tudták elérni a vállalat által kitűzött termelékenységi célt.

Az eredménytől függően az Amazonnak fel kell hagynia a diszkriminatív magatartással, és diszkriminációmentes irányelveket kell elfogadnia, valamint képzést kell tartania az emberi jogi törvényekről is.

Az e-kereskedelemmel foglalkozó cég már korábban is sikeresen elhárított hasonló kereseteket: 2021-ben Letitia James New York-i főügyész perelte be a nagyvállalatot, azt állítva, hogy a cég a világjárvány idején nem gondoskodott kellően a raktári dolgozók biztonságáról, a keresetet azonban az állami fellebbviteli bíróság elutasította.