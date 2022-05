Kiszivárgott információk szerint a DJI egy új, beltéren is reptethető drónon dolgozik

– írja a The Verge. Az FPV drón (first-person view, vagyis amikor a pilóta a drón kameráján keresztül látja a terepet) idén július és augusztus között érkezhet.

Fotó: Shutterstock

Az állítólag Avata névre keresztelt drón 500 grammot fog nyomni és természetesen kamera is lesz rajta, vagyis a jelenleg hatályos európai szabályozás szerint a leendő tulajdonosoknak regisztráltatniuk kell majd az eszközt a megfelelő szerveknél, ha kültéren akarnak vele repülni. A kiszivárogtatott felvételek azt mutatják, hogy az Avata védett propellerekkel fog érkezni, ezzel is segítve a lehetséges károsodások elkerülését, amelyek a beltéri használatból következnek. A The Verge azt írja, hogy az új drón akkumulátorának üzemideje is jelentősen javulni fog.

Az Avatához a pletykák szerint FPV-szemüveg is jár majd.

A portál azt írja, hogy az Avata úgynevezett cinewhoop típusú drónnak készült. Ez a megnevezés a tiny whoop (egy márkanév, amely a kis drónok szinonimájává vált) és a cinematic (vagyis filmszerű) szavak összevonásával jött létre, és a drón beltéri használhatóságára, illetve a rögzített kép minőségére utal.



Áprilisban a GoPro kifejlesztett egy kifejezetten cinewhoopokhoz használható kamerát, amelyet azonban utólag kell a már meglévő drónhoz erősíteni. Ha a DJI valóban piacra dobja saját fejlesztését, az az otthoni barkácsolás végét, egyben egy szélesebb vásárlói réteg megszólítását jelentené.