Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Bukdácsol az OTP, elhasalt a forint a dollár és az euró ellenében is

Gyengén teljesít a pesti tőzsde és az OTP is csütörtök délelőtt. A befektetők már a Jackson Hole-i konferenciát várják, a forint kiengedett az euróval és a dollárral szemben is.
K. T.
2025.08.21, 12:02
Frissítve: 2025.08.21, 12:11

Tovább tart a korrekció a forint piacán, csütörtök délelőtt a dollárhoz és az euróhoz képest is kiengedett az utóbbi időben remek formát mutató hazai fizetőeszköz, miközben a befektetők a hamarosan kezdődő Jackson Hole-i jegybankári konferencia üzeneteire várnak.

Árnyék vetült a forintra csütörtök délelőtt / Fotó: Final Version Studio / Shutterstock

Az euró jegyzése a kora reggeli 394,6-es szintről egészen 396 közelébe emelkedett délelőtt, ezt a szintet azonban nem tudta átütni a kurzus. Nem sokkal 12 óra előtt 395,5 forintot kértek az európai pénz egységéért, ami 0,2 százalékos forintgyengülés.

A dollár-forint keresztárfolyam bőven a 340-es szint felett is járt a délelőtt során, innen viszont délig sikerült lejjebb ereszkednie a kurzusnak. A nap közepi, 339,3 forintos dollárárfolyam még így is 0,2 százalékos gyengülés a magyar pénz számára.

Az Erste elemzői kommentárja szerint a jelek arra utalnak, hogy rövid távon elfogyott a magyar deviza lendülete. Az orosz–ukrán konfliktussal kapcsolatos, hétfő estét követő optimizmus alábbhagyni látszik: egyelőre nem történt előrelépés a következő tárgyalás megszervezését illetően, holott Budapest is felmerült, mint lehetséges helyszín. A következő fontosabb itthoni momentum a jövő keddi jegybanki ülés lehet, ha ott nem változik a kommunikáció korábbi tónusa, úgy újabb lendületet kaphat a hazai fizetőeszköz a jelentős kamatkülönbözeten keresztül.

A pesti tőzsdén is az eladók diktálják az iramot. A BUX 0,3 százalékkal került lejjebb a kedden elért új történelmi csúcshoz képest. A hazai blue chipek vegyesen teljesítenek: az OTP részvényárfolyama fél százalékkal esik, a Richter kurzusa 0,4 százalékkal csúszott vissza, a Mol és a Magyar Telekom papírjai ugyanakkor egyaránt 0,1 százalékkal drágulnak.

