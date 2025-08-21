Először szólalt meg Oroszország a Kárpátalját ért támadásról: megmagyarázták, miért lőtték Munkácsot

Megjelent az első nyilatkozat Kárpátalja orosz támadása kapcsán, amelyben az orosz védelmi minisztérium adott tájékoztatást. Ebben Munkácsot konkrétan nem nevesítették, de egyértelműen leírták, milyen akciókra és miért került sor az éjjel Ukrajnában.
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, Oroszország augusztus 21-én hajnalban rakétákkal és drónokkal támadta Ukrajna nyugati városait, köztük a kárpátaljai Munkácsot. A magyar határtól 35 kilométerre fekvő városban egy kereskedelmi telephelyet ért találat. Tucatnyian megsérültek, közölük legalább hat embert kórházba vittek.
Ukrán jelentések szerint orosz oldalon MiG–31-es vadászgépek is felszálltak, amelyek képesek hiperszonikus Kinzsal rakéták indítására, de drónokat is bevetettek a műveletben. A kárpátaljai hatóságok azt javasolták a lakosoknak, hogy tartsák csukva az ablakokat és maradjanak otthon.
Az Interfax közlése szerint csütörtök délelőtt megjelent az első hivatalos tájékoztatás az orosz fél részéről, mi és miért történt Ukrajnában az éjjel. Az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériuma éjszakai csoportos támadásról számolt be ukrajnai célpontok ellen.
A közleményben az olvasható, hogy az orosz fegyveres erők a múlt éjszaka csoportos csapást mértek precíziós fegyverekkel és csapásmérő drónokkal
Azt is jelezték, hogy ezenfelül az ukrán fegyveres erők lőszer- és felszerelésraktárai ellen is akciót intéztek. Ez alapján az valószínűsíthető, hogy a Munkácson szétlőtt – a tűz mintegy hétezer négyzetméteres területen tombolt – amerikai Flex gyár az oroszok tudomása szerint hadiipari tevékenységet folytathatott, ezért kerülhetett célkeresztbe.
A csapás teljesült, az összes kijelölt célpontot eltaláltuk
– zárta rövid nyilatkozatát az orosz hadügyi tárca.
Tény, hogy a Flextronics a világ egyik legnagyobb elektronikai bérgyártója, több mint száz gyárat működtet különböző országokban. Hivatalosan nem állít elő a védelmi ágazat számára termékeket, de az elképzelhető, hogy az ukrán üzemből olyan alkatrészek kerülhetnek ki, amelyeket adott esteben az ukrán hadsereg is használ, például drónokhoz.
Erre az eshetőségre Demkó Attila nemzetbiztonsági szakértő is felhívta a figyelmet. „A fotókból kiindulva komoly csapás volt, hatalmas tűz van. Ha emlékeim nem csalnak, három és fél év alatt ez csupán a harmadik támadás Kárpátalja ellen, azaz ez a régió a legvédettebb egész Ukrajnában, de a védettség nem százszázalékos.”
Az utóbbi időben az ukránok egyre több katonai üzemet helyeztek át ide, ami a fenti okból logikus is. De így célpontot jelent
– magyarázta közösségi oldalán. Legutóbb egyébként 2024 novemberében történt hasonló légitámadás Kárpátalján, de akkor nem történt személyi sérülés, ezúttal viszont igen, ráadásul többen súlyosan. Illetve természetesen azt sem lehet kizárni, hogy a csütörtöki orosz csapásmérés a munkácsi gyárra – két orosz rakéta találta el – súlyos hiba volt, és nincs mögötte releváns, megalapozottságot jelentő információ.
Külön érdekesség, hogy a Flex egységét áprilisban adták át, egy nagyszabású fejlesztést követően. A projekt magában foglalta az üzem telephelyének rekonstrukcióját, felújítását és befejezését. Az új, háromszintes épületet modern irodaterületekkel, konferenciatermekkel, étkezdével és a dolgozók mindennapi szükségleteit kielégítő helyiségekkel szerelték fel.
A kivitelezés során figyelmet fordítottak az akadálymentesítésre, hogy mozgáskorlátozott dolgozók számára is megfelelő munkahely legyen a gyár.
